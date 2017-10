Fans von Dynamo Dresden beleidigten den 36-jährigen Jan Böhmermann beim Zweitliga-Spiel zwischen Dynamo Dresden und dem FC Ingolstadt mit einem Spruchband.

Darauf stand: „Böhmermann halt dein dummes Wessimaul“.

Böhmermann reagierte via Twitter mit einem rollenden Smiley auf die Beleidigung der Dynamo-Fans. Warum die Fans von Dynamo Dresden den TV-Mann so beleidigten, ist nicht ganz klar - dürfte aber mit einem Beitrag in Böhmermanns Show „Neo Magazin Royale“ zu tun haben.

Ab Minute 1:53 tritt der als „Adi Hittler“ verkleidete Böhmermann mit einem Fanschal von Dynamo Dresden auf und ruft: „Licht am Fahrrad, Licht am Fahrrad, Dynamo!“.

Dynamo Dresden hatte für diese Aktion wenig übrig und beschwerte sich via Twitter: „Wir schätzen deinen Humor &die Kunstfreiheit, aber dieses Schubladendenken wird unserem Verein nicht gerecht!“ Gleichzeitig lud der Verein Böhmermann zu einem Dynamo-Spiel ein.

Der 36-Jährige sagte zu und versprach sogar: „Ich verspreche einfach mal hiermit: Ich komme nach Dresden und dann werde ich Mitglied von Dynamo Dresden" Allerdings werde er nur Mitglied, „wenn ich da keine Rassisten im Stadion sehe.“

Ob Böhmermann nach der Aktion der Dynamo-Fans aber wirklich noch ins Stadion geht oder sogar Mitglied wird, darf man mindestens bezweifeln.