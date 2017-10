Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Mario Basler hat sein Trainer-Debüt beim abstiegsbedrohten Fünftligisten Rot-Weiss Frankfurt verloren.

Im Kellerduell unterlag das Basler-Team beim FC Ederbergland 0:1 (0:0) und bleibt nach 13 Spielen mit lediglich fünf Punkten Tabellenvorletzter. Basler war am Donnerstag bei den Frankfurtern als neuer Trainer vorgestellt worden. Nach dem missglückten Debüt sagte "Super Mario" gegenüber der Bild-Zeitung: "Ich wollte aus den neun Spielen 27 Punkte holen, die ersten drei sind schon mal weg. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir in den kommenden Spielen was holen, sonst wird es schwer für uns. Ich muss den Jungs neue Zuversicht geben. Aber ich glaube an sie."

Der Europameister von 1996 hatte als Trainer zuletzt bei Rot-Weiß Oberhausen gearbeitet. Weitere Trainerstationen des 30-maligen Nationalspielers, der unter anderem für Bayern München, Werder Bremen und den 1. FC Kaiserslautern spielte, waren Jahn Regenburg, Eintracht Trier und Wacker Burghausen.