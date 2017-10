Nach dem 2:2 (2:1)-Remis bei Tabellenschlusslicht 1. FC Köln II gab RWO-Trainer Mike Terranova zu, am Punktverlust seiner Mannschaft nicht unschuldig gewesen zu sein.

RWO-Trainer Mike Terranova hatte vor dem Gastspiel in Köln bereits mit großen Verletzungsproblemen zu kämpfen, nachdem Patrick Bauder, Daniel Heber, Felix Haas sowie Jannik Löhden ausfielen. Dafür mussten neue Akteure in die Bresche springen, doch in der Schlussphase fiel Terranova auf, dass nicht jeder über die volle Distanz fit für ein Regionalligaspiel war.

"Da muss ich mir ehrlich gesagt an die eigene Nase packen", erklärte er nach dem Spiel selbstkritisch. "Manche Jungs hatten keine Kraft mehr, doch ich wollte sie durchspielen lassen. Dann kamen die Wechsel einfach zu spät, denn das 2:2 war bereits gefallen".

In der Tat wirkte die Partie der Rot-Weißen vor allem in Durchgang zwei schleppend und behäbig. Konnte die Mannschaft in der ersten Halbzeit noch durch Effizienz überzeugen und mit 2:1 in Führung gehen, sprang in den zweiten 45 Minuten lediglich ein Fernschuss von Außenverteidiger Tim Hermes heraus. Eine halbe Torchance. Viel zu wenig für eine Mannschaft, die im oberen Tabellendrittel mitspielen und Anschluss an die Spitzenplätze halten will.

"Natürlich wären wir nach dem Spiel gerne Tabellendritter gewesen", erklärte Terranova. "Wir wussten von vornherein, dass es hier nicht leicht wird. Aber dass wir dann so wenig Elan auf den Platz bringen und Köln uns den Schneid abkauft, war bitter."

Die Mannschaft von Neu-Trainer André Pawlak - in der vergangenen Saison noch in Diensten des KFC Uerdingen- agierte bissig und aggressiv gegen eine angeschlagene Oberhausener Mannschaft und verbuchte über die gesamte Spielzeit mehr Ballbesitz als der Kontrahent.

"Wenn du oben dran bleiben willst, musst du solche Spiele natürlich gewinnen", gab Terranova zu. Dennoch wollte er die Leistung des 1. FC Köln nicht schmälern, zumal die Mannschaft von Pawlak ein paar Stunden vor dem Anpfiff noch auf der Beerdigung des verstorbenen Co-Trainers Uwe Fecht weilte, der vor einer Woche einen Herzinfarkt erlitt. "Davor", erklärte Terranova vor den Medienvertretern in Richtung Pawlak, "ziehen wir von Rot-Weiß Oberhausen alle unseren Hut."