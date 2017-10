Rot-Weiß Oberhausen ist am Freitagabend vor 520 Zuschauern im Franz-Kremer-Stadion nicht über ein 2:2 (2:1)-Unentschieden beim 1. FC Köln II hinausgekommen.

Vor dem Anpfiff der Partie zwischen dem 1. FC Köln II und Rot-Weiß Oberhausen am 13. Spieltag der Regionalliga-West stand zunächst eine Schweigeminute für den vor einer Woche verstorbenen Co-Trainer der Kölner Zweitvertretung, Uwe Fecht, auf dem Programm. Nach einer Minute gebührender Stille ging es auf dem Rasen schnell zur Sache.

Die Mannschaft von RWO-Trainer Mike Terranova agierte von Beginn an aggressiv gegen den Ball und ging bereits nach sieben Minuten in Führung, nachdem Dominik Reinert seinen Gegenspieler auf der rechten Außenbahn stehen ließ und den Ball mustergültig auf Patrick Schikowski spielte, der nur noch einschieben musste.

Andrè Pawlak, Aufstiegstrainer des KFC Uerdingen und nun in Diensten des 1. FC Köln II, sah bei seinem Kölner Trainer-Debüt eine engagierte Anfangsphase seiner Mannschaft, die zwar deutlich mehr Spielanteile als die Kleeblätter verbuchte, diese aber nur selten in gefährliche Situationen ummünzen konnte.

So testete der Ex-Oberhausener Chris Führich auf Seiten der Kölner nach 30 Minuten zum ersten Mal RWO-Torhüter Robin Udegbe, der den Ball problemlos zur Ecke abwehren konnte. Sieben Minuten später machte es Mittelfeldspieler Jonas Hildebrandt besser, als der Kölner nach einem Freistoß von Michael Klauß unbedrängt zum 1:1-Ausgleich einköpfen konnte. Der FC drückte fortan auf den nächsten Treffer, wurde jedoch eiskalt erwischt, als RWO-Akteur Maik Odenthal nach einem Zweikampf mit Filip Kusic im Strafraum zu Boden ging und einen äußerst fragwürdigen Elfmeter kurz vor dem Pausentee selbst zur erneuten Oberhausener Führung verwandelte (44.).

Der zweite Durchgang begann zäh und wurde durch viele Foulspiele beider Mannschaften immer wieder von Schiedsrichter Julian Engelmann unterbrochen. Köln ließ sich jedoch keinesfalls hängen und kam durch Roman Prokoph (53., 64.) zu einer weiteren Möglichkeit. Auf der anderen Seite verfehlte Tim Hermes das Gehäuse mit einem Fernschuss nur knapp (63.). Im weiteren Verlauf der Partie taten sich beide Teams schwer, echte Torchancen herauszuarbeiten.

So dauerte es bis zur 78. Spielminute, ehe Michael Klauß nach Vorarbeit von Führich zum nicht unverdienten 2:2-Ausgleich traf, da Oberhausen über weite Strecken im zweiten Durchgang deutlich zu passiv agierte und somit den Sprung auf Rang drei in der Tabelle verpasste. Schlusslicht Köln konnte so das dritte Remis der Saison unter Dach und Fach bringen. So richtig brachte der Punkt am Ende des Abends tabellarisch jedoch niemanden weiter.

Am 23. Oktober (20.15 Uhr) geht es für Rot-Weiß Oberhausen mit einem Heimspiel gegen den Bonner SC weiter. Der 1. FC Köln II tritt am kommenden Samstag (14.00 Uhr) bei TuS Erndtebrück an.