Der letzte Dreier von Rot-Weiss Essen ist beinahe vier Wochen her. Nun soll gegen den Aufstiegsfavoriten Viktoria Köln der dritte Saisonsieg her.

Seit dem 19. September, dem Tag als Rot-Weiss Essen zuletzt einen Sieg einfahren konnte, ist viel passiert. Sven Demandt wurde als Trainer entlassen, ein Neuer soll so bald wie möglich vorgestellt werden. Das erste Spiel unter dem Interimstrio aus Jürgen Lucas, Carsten Wolters und Manuel Lenz ging in der vergangenen Woche mit 2:3 in Rödinghausen verloren. Mit Viktoria Köln kommt nun der nächste harte Brocken auf die Bergeborbecker zu.

Dabei müssen sie auch noch auf den Kapitän verzichten. Benjamin Baier hatte bei der Niederlage in Ostwestfalen in der vergangenen Woche die fünfte Gelbe Karte gesehen. Weiterhin fehlt auch Stürmer Daniel Engelbrecht, der seit der ersten Trainingseinheit der Saison ausfällt. Als Ersatz setzt der Sportdirektor auf seinen Sohn Nico, der gemeinsam mit Timo Brauer und Jan-Steffen Meier das zentrale Mittelfeld bildet.

Der unter der Woche angeschlagene David Jansen kann übrigens von Beginn an ran und soll gegen seinen Ex-Klub für die Tore sorgen.

Das sind die Aufstellungen:

RWE: Heller - Malura, Becker, Zeiger, Grund - Brauer, Meier, Lucas - Platzek, Jansen, Pröger.

Bank: Lenz - Bednarski, Harenbrock, Ngankam, Cokkosan, Unzola, Tomiak.

Viktoria Köln:

Bank: Patzler - Lang, Reiche, Lanius, Willers - Backszat, Nottbeck - Handle, Wunderlich, Holzweiler - Golley.

Bank: Sowade, Eichmeier, Goralski, Lohmar, Rüzgar, Junglas, Fiore.