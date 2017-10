Am Sonnntag (15 Uhr) empfängt die SpVg Schonnebeck den VfB Hilden zum Oberliga-Heimspiel auf dem Kunstrasenplatz am Schetters Busch.

Derzeit scheint die Spielvereinigung Schonnebeck in die Erfolgsspur zurückgefunden zu haben. Der Tabellenvierte der Oberliga Niederrhein hat auf seiner Sportanlage am Schetters Busch die beiden letzten Heimspiele gewonnen. Jedoch gab es nach drei Siegen in Serie am vergangen Wochenende auswärts beim 1. FC Bocholt (14.) nur ein 1:1.

Vor dem nächsten Heimspiel am kommenden Sonntag um 15 Uhr gegen den Tabellensechzehnten VfB Hilden ist Schonnebecks Trainer Dirk Tönnies optimistisch.

Der knappe 1:1-Dämpfer gegen Bocholt ist bereits abgehakt und die Konzentration gilt nun dem Spiel gegen Hilden. "Wir wollen das Tempo hochhalten und unsere Siegesserie ausbauen, um weiter in der Top 5 der Tabelle mitzuspielen", meint Tönnies.

Im Spiel gegen den VfB Hilden muss der Trainer aber Stürmer Arian Reimann sowie auf den langzeitverletzten Abwehrspieler Kai von der Gathen verzichten. Nach seinem Meniskusriss und Knorpelschaden wurde von der Gathen in Wuppertal bereits am Knie operiert. In einigen Wochen muss er sich erneut einer OP unterziehen und wird Schonnebeck somit noch länger fehlen.

Zum kommenden Gegner VfB Hilden sagt Schonnebecks Trainer: "Hilden ist ein Gegner, der zu unrecht im Keller der Tabelle steht, sich aber in der Oberliga Niederrhein etabliert hat. Der VfB ist nicht zu unterschätzen. Das Niederrheinpokalspiel zu Hause gegen den Wuppertaler SV über 90 Minuten wird sie daher auch Kräfte kosten."

Schonnebeck möchte die heimische Siegesserie am Schetters Busch ausbauen. "Die Stimmung vor dem Heimspiel ist sehr gut, wir wollen zuhause unsere Siegesserie ausbauen", meinte Tönnies.

Mit einem Sieg über den VfB Hilden könnte die SpVg Schonnebeck in der Tabelle in die Top 3 klettern. Die punktgleiche SSVg Velbert empfängt am Sonntag zeitgleich den ETB Schwarz Weiß.