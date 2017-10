Mit Ismail Atalan hat der VfL Bochum in dieser Saison nun schon den zweiten Trainer entlassen. Das wirft auch kein gutes Licht auf die sportliche Führung.

VfL Bochums Sportvorstand Christian Hochstätter hat sich zum Trainerwechsel und zur zweiwöchigen Suspendierung von Felix Bastians geäußert. Am Montag gab der VfL bekannt, dass er sich von Trainer Ismail Atalan trennt. "In den Tagen nach dem Spiel gegen Holstein Kiel verfestigte sich bei mir zunehmend die Ansicht, dass wir mit Ismail Atalan unsere sportlichen Ziele leider nicht erreichen werden. Ich habe mich in der Einschätzung des Trainers getäuscht", erklärt Hochstätter. Er räumt ein: "Das ist mein Fehler und dazu stehe ich."

Felix Bastians hat sich gegenüber dem Trainerteam, noch dazu vor der gesamten Mannschaft, in einer nicht hinnehmbaren Art und Weise beleidigend geäußert Christian Hochstätter

Der Trainer-Rauswurf kam für viele Anhänger vor allem deswegen plötzlich, weil bei der Jahreshauptversammlung am vergangenen Samstag ein Atalan-Aus nicht thematisiert wurde. Hochstätter: "Natürlich kann ich die Fans verstehen, die aktuell darüber diskutieren, ob wir den möglichen Trainerwechsel vor der wichtigen Jahreshauptversammlung zurückgehalten haben. Die Antwort ist ganz klar: nein. In der letzten Woche hat weder ein Gespräch mit dem Aufsichtsrat noch mit Jens Rasiejewski oder Heiko Butscher stattgefunden. Wenn ich taktiert hätte, wäre der Trainerwechsel erst einige Zeit später vollzogen worden. Aber das ist nicht meine Art. Es geht um den Verein und um nichts anderes."

Hochstätter über die Bastians-Suspendierung

Auch die Suspendierung von Felix Bastians rechtfertigt Hochstätter: "Ein paar klärende Worte zu der zweiwöchigen Suspendierung von Felix Bastians. Felix Bastians hat sich gegenüber dem Trainerteam, noch dazu vor der gesamten Mannschaft, in einer nicht hinnehmbaren Art und Weise beleidigend geäußert. Es war dies nicht das erste Mal, dass wir sein Verhalten im Hinblick auf seine Vorbildfunktion als Kapitän kritisch gesehen haben. Ja, Felix hat sich später dafür entschuldigt. Eine in einem solchem Fall übliche Strafe wollte er hingegen nicht akzeptieren. Er hat jetzt zwei Wochen Zeit, sich über sein Verhalten innerhalb der Mannschaft und gegenüber dem Trainerteam Gedanken zu machen. Auch für ihn gelten Regeln des respektvollen Umgangs.“

