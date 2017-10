Suspendiert: In den kommenden beiden Wochen verzichtet der VfL Bochum freiwillig auf Kapitän Felix Bastians. Der hat aktuell zwei Stellvertreter.

Mal schauen, wie das Bäumchen-wechsel-dich-Spiel beim VfL Bochum weiter geht nach der Suspendierung von Kapitän Felix Bastians und wer das Team am Samstag vor dem Spiel gegen den SV Sandhausen anführen wird. Bastians' aktuelle Stellvertreter sind Stefano Celozzi und Thomas Eisfeld. Patrick Fabian und Manuel Riemann trugen in dieser Spielzeit ebenfalls bereits die Kapitänsbinde. Celozzi führte den VfL im Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg als Kapitän aufs Feld und wird dies wohl auch am Samstag tun.

Womöglich hat der kommende Trainer wieder eigene Vorstellungen, dann werden die Kapitänskarten beim VfL erneut neu gemischt.