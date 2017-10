Nach der deutlichen 0:3-Niederlage des SC Hassel in der Oberliga Westfalen bei der Hammer SpVg schimpfte Hassels Trainer Sascha Erbe.

„Wir haben es nicht ansatzweise geschafft, an die gute Leistung der Vorwoche gegen den SV Lippstadt anzuknüpfen.“ Der Trainer des Fußball-Oberligisten war einzig und allein in der Anfangsphase mit dem Auftreten seines Teams einverstanden.

Die Hammer SpVg wusste offenbar genau, dass Hassel dann stark ist, wenn sie schnell umschalten und kontern können. Doch in diese Situation kam das Erbe-Team am Sonntag nur ganz selten. Laurenz Wassinger stellte die Weichen für Hamm schon nach 13 Minuten auf Sieg. Der ehemalige Stürmer vom Wuppertaler SV traf zur Führung. Aldin Kljajic erhöhte in der 35. Minute auf 2:0 aus Sicht der Gastgeber. Als Volkan Ekici zehn Minuten nach der Halbzeitpause auf 3:0 erhöhte, war das Spiel entschieden.

Börner nimmt Entscheidung zurück



Mann des Tages war für Sascha Erbe aber keiner der Hammer Torschützen, sondern Mike Pihl. Nach einem Zweikampf zwischen Pihl und Tolgahan Capakli zeigte Schiedsrichter Bastian Börner dem Hasseler wegen Notbremse die Rote Karte. Capakli beschwerte sich über die Entscheidung des Schiedsrichters, er beteuerte, den Ball gespielt zu haben. Diese Aussage bestätigte Mike Pihl, sodass Börner seine Entscheidung zurücknahm. „Das sieht man in dieser Form nur noch ganz selten. Ich habe mich mehrfach beim Spieler für diese unfassbar faire Geste bedankt“, sagt Sascha Erbe, der angekündigt hat, die Defizite in der Trainingswoche schonungslos aufdecken zu wollen. Am nächsten Sonntag ist Eintracht Rheine zu Gast. Anstoß im Stadion Lüttinghof ist um 15 Uhr.