Nichts zu holen gab es für den SV Hönnepel-Niedermörmter beim SV Schwafheim.

Der Gastgeber erfreute seine Fans mit einem 3:2. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

In der Startformation setzte der SV Schwafheim auf frisches Blut und brachte mit Gamal-Yousef, Dickmann, Uz, Wranik, Hanebeck und Findiklar für Yildirim, Klingen, Bajrami, Dickmann, Ünlü und Dönmez sechs neue Akteure.

Für den Führungstreffer des SV Hönnepel-Niedermörmter zeichnete Ahmed Can Simsek verantwortlich (20.). In der 21. Minute brachte Emre Kilic den Ball im Netz von Schwafheim unter. Durch einen von Yunus Emre Kocaoglu verwandelten Elfmeter gelang dem SV Schwafheim in der 33. Minute der 1:2-Anschlusstreffer. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für Hönnepel. Als Alexander Ntinas in der 59. Minute für Murat Yildirim auf das Spielfeld kam, war im zweiten Durchgang noch nicht viel passiert. Die Fans von Schwafheim unter den 125 Zuschauern atmeten auf, als Lars Dickmann in der 87. Minute zum 2:2-Ausgleich traf. Zum Mann des Spiels avancierte Julian Klingen, der für den SV Schwafheim in der Schlussphase den Siegtreffer markierte (90.). Zum Schluss feierte die Schwafheimer einen dreifachen Punktgewinn gegen den SV Hö-Nie.

Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Schwafheim liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 27 Gegentreffer fing. Nach vier sieglosen Spielen ist der SV Schwafheim wieder in die Erfolgsspur eingebogen.

Für den SV Hönnepel-Niedermörmter sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus. Schwafheim bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem 16. Platz. In der Tabelle liegt Hönnepel nach der Pleite weiter auf dem 13. Rang. Am nächsten Sonntag reist der SV Schwafheim zum SV Burgaltendorf, zeitgleich empfängt der SV Hö-Nie die SF Hamborn 07.