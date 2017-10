Bei Fortuna Bottrop gab es für den 1.

FC Bocholt 2 nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 0:4.

Bottrop nahm in der Startelf drei Veränderungen vor und begann die Partie mit Mlinarevic, Schumann und Horstmann statt Miszczuk, Faddahi und Skowronek. Auch Bocholt 2 tauschte auf zwei Positionen. Dort standen Kirschke und Albrecht für Beume und Senteler in der Startformation.

In der 36. Minute fiel der Führungstreffer für die Fortuna durch ein Eigentor. Die 100 Zuschauer hatten sich schon auf die Halbzeitpause eingestellt, da schlug Dominik Wenderdel noch einmal zu: 2:0 stand es nun aus Sicht des Gastgebers (44.). Mit der Führung für Fortuna Bottrop ging es in die Kabine. Gino Pöschl gelang ein Doppelpack (59./83.) und schraubte das Ergebnis auf 4:0 hoch. Wenig später kamen Michael Prost und Max Beume per Doppelwechsel für Kai-Philipp Ridder und Phil De Bakker auf Seiten des FCB 2 ins Match (63.). Letztlich fuhr Bottrop einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Die Bottroper ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die zwölfte Position vorgerückt. Nach vier sieglosen Spielen ist die Fortunen wieder in die Erfolgsspur eingebogen.

Der 1. FC Bocholt 2 bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Dreier wird die Bocholter nach unten durchgereicht. Als Nächstes steht für die Fortuna eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (17:00 Uhr) geht es gegen den SC Bocholt 26. Bocholt 2 tritt bereits einen Tag vorher gegen den SV Krechting an (19:30 Uhr).