TuS Fichte Lintfort ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

FC Aldekerk startete mit drei Veränderungen in die Partie: Kersjes, Herrschaft und Voelkel für Wißfeld, Mertens und Benchamma. Auch Lintfort stellte um und begann mit Weigl, Serra und Grüntjens für Cengiz, Skerwiderski und Kuhlmann.

80 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Aldekerk schlägt – bejubelten in der 21. Minute den Treffer von Niklas Hegmans zum 1:0. Florian Witte nutzte die Chance für TuS und beförderte in der 33. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, beorderte Schiedsrichter Simon Wessel die Akteure in die Pause. In Durchgang zwei lief Nicolai Petrovic anstelle von Patrick Seitz für FC Aldekerk auf. Bei TuS Fichte Lintfort kam zu Beginn der zweiten Hälfte Mehmet-Ali Cengiz für Tim Konrad in die Partie. Die Weichen auf Sieg für den Gast stellte Nikola Serra, der in Minute 57 zur Stelle war. Oliver Martens war es, der in der 65. Minute den Ball im Tor des Tabellenprimus unterbrachte. Die Lintforter drückte aufs Tempo und brachte sich durch Treffer von Witte (68.), Thorsten Neulinger (85.) und Leslie Rume (88.) auf die Siegerstraße. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Lintfort Aldekerk 5:2.

Wann findet FC Aldekerk die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen TuS setzte es eine neuerliche Pleite, womit Aldekerk im Klassement weiter abrutscht. Die formschwache Abwehr, die bis dato 24 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von FC Aldekerk in dieser Saison. Der letzte Dreier liegt für den Gastgeber bereits drei Spiele zurück. Die Aldekerker musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Aldekerk insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

TuS Fichte Lintfort ist der Platz an der Sonne aktuell nicht zu nehmen. Gegen FC Aldekerk verbuchte man bereits den achten Saisonsieg. Offensiv sticht Lintfort in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 22 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Seit neun Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, TuS zu besiegen. Nächster Prüfstein für Aldekerk ist MSV Moers (Sonntag, 15:15 Uhr). TuS Fichte Lintfort misst sich am selben Tag mit SGE Bedburg-Hau (15:15 Uhr).