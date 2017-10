Ein einseitiges Torfestival lieferten die TuS Harpen und der BV Herne-Süd mit dem Endstand von 7:1.

BV Herne-Süd war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Herne-Süd ging diese Partie mit vier Veränderungen in der Startelf an. So standen heute Cetinbag, Meißner, Bergann und Wernick für Blum, Wandt, Sola und Leipski auf dem Feld. 70 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Harpen schlägt – bejubelten in der zwölften Minute den Treffer von Patrick Hampel zum 1:0. Thomas Jasinski erhöhte den Vorsprung des Gastgebers nach 21 Minuten mit einem Elfmeter auf 2:0. Julian Kleina brachte die TuS Harpen in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (42.). Die Harpener dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Harpen konnte mit dem ersten Durchgang sehr zufrieden sein. Trotzdem gab es Veränderungen bei der TuS Harpen. Dennis Gerstemeier ersetzte Hampel, der nun schon vorzeitig Feierabend machte. Zum Seitenwechsel ersetzte Younes Messaoud vom BV Herne-Süd seinen Teamkameraden Ramon Gabriel Bergann. Für den nächsten Erfolgsmoment von Harpen sorgte Jasinski (63.), ehe Maurice Kirchhoff das 5:0 markierte (74.). In der Schlussphase gelang Benjamin Reinholdt noch der Ehrentreffer für Herne-Süd (85.). Die TuS Harpen baute die Führung aus, indem Gerstemeier zwei Treffer nachlegte (89./90.). Am Ende fuhr Harpen einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte die TuS Harpen bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man den BV Herne-Süd in Grund und Boden spielte.

Im Klassement macht Harpen einen Satz und rangiert nun auf dem zehnten Platz. Die TuS Harpen beendet die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

In der Defensivabteilung von Herne-Süd knirscht es weiter gewaltig, weshalb der Gast weiter im Schlamassel steckt. Der Angriff ist beim BV Herne-Süd die Problemzone. Nur 14 Treffer erzielte Herne-Süd bislang. Die schmerzliche Phase des BV Herne-Süd dauert an. Bereits zum vierten Mal in Folge verließ man am Sonntag das Feld als Verlierer. Herne-Süd musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der BV Herne-Süd insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Kommende Woche tritt Harpen bei Fortuna Herne an (Sonntag, 15:00 Uhr), am gleichen Tag genießt Herne-Süd Heimrecht gegen die SG Welper.