Der BV Rentfort und die SF Stuckenbusch teilten sich an diesem Spieltag die Punkte.

Das Match endete mit einem 1:1. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Rentfort startete mit vier Veränderungen in die Partie: Schmidt, Kollich, Siska und Potratz für Weller, Deucker, Schwandt und Schulte Im Walde. Auch Stuckenbusch stellte um und begann mit Helwig und Pluta für Altay und Kolok.

Fatih Aldibas nutzte die Chance für die SF Stuckenbusch und beförderte in der 35. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Über weitere Tore konnten sich die Zuschauer bis zur Pause nicht mehr freuen. Daher ging es mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen. Als Bejan Ganiu in der 65. Minute für Timo Pluta auf das Spielfeld kam, war im zweiten Durchgang noch nicht viel passiert. Die Führung hielt allerdings nur 55 Minuten. Ein Eigentor brachte den Ausgleich für den BV Rentfort (90.). Am Ende stand es zwischen dem Gastgeber und Stuckenbusch pari.

Rentfort bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz drei. Der letzte Dreier liegt für den BV Rentfort bereits drei Spiele zurück.

Trotz eines gewonnenen Punktes fällt die SF Stuckenbusch in der Tabelle auf Platz sechs. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte der Gast nur sechs Zähler. Als Nächstes steht für Rentfort eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (15:00 Uhr) geht es gegen Westfalia Huckarde. Stuckenbusch empfängt – ebenfalls am Sonntag – Genclerbirligi Resse.