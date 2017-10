Das Auswärtsspiel brachte für RuWa Dellwig keinen einzigen Punkt.

Der VFB Essen-Nord holte in dieser Partie durch das 3:1 gleich drei Zähler. RuWa Dellwig war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Während der VFB in der Startaufstellung auf Kontinuität setzte, nahm Dellwig Veränderungen vor und schickte Busmann und Michalowski für Janßen und Lindner auf den Platz. Die 100 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Tobias Uehmann brachte RuWa Dellwig bereits in der fünften Minute in Front. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (42.) traf Dennis Grüttner zum Ausgleich für den VFB Essen-Nord. Mit einem Unentschieden ging es für beide Teams in die Halbzeitpause. Anstelle von Orhun Öntürk war nach Wiederbeginn Marc-Luca Rathje für den VFB im Spiel. Hyeong Seok Hwang verwandelte in der 80. Minute einen Elfmeter und brachte dem Gastgeber die 2:1-Führung. Kurz vor Ultimo war noch Rathje zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor des VFB Essen-Nord verantwortlich (85.). Schlussendlich verbuchte der VFB gegen Dellwig einen überzeugenden Heimerfolg.

Der VFB Essen-Nord stabilisiert nach dem Erfolg über RuWa Dellwig die eigene Position im Klassement. Sieben Spiele ist es her, dass der VFB zuletzt eine Niederlage kassierte. Der VFB Essen-Nord bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der VFB fünf Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto.

Durch diese Niederlage fällt Dellwig in der Tabelle auf Platz sechs. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar beim Gast. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sechs. Am Sonntag muss der VFB Essen-Nord beim FC Saloniki Essen ran, zeitgleich wird RuWa Dellwig von der SG Essen-Schönebeck in Empfang genommen.