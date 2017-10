Die niederländische Nationalmannschaft wird aller Voraussicht nach nicht mit zur WM nach Russland fahren. Trotz des Sieges gegen Weißrussland steht Oranje vor dem Aus.

Bereits vor dem Anpfiff in der weißrussischen Borisov-Arena war die Miene von Bayern-Star Arjen Robben versteinert. Zuvor hatte die schwedische Nationalmannschaft gegen Luxemburg mit 8:0 (3:0) gewonnen. Ein Sieg der Skandinavier war im Vorfeld erwartet worden. Doch die Höhe sorgte in den Niederlanden für akute Schnappatmung.

Denn durch dieses Resultat hatten die Schweden nicht nur sechs Zähler mehr auf dem Punktekonto, sondern auch eine exorbitant bessere Tordifferenz vorzuweisen. Frankreich ist nach dem Sieg in Bulgarien ohnehin nicht mehr einzuholen. Die Equipe Tricolore weist vor dem letzten Spieltag der WM-Qualifikation vier Zähler mehr vor.

3:1-Sieg dürfte zu wenig sein

Den ersten Schritt ist die Elftal in Weißrussland gegangen. Die Mannschaft von Trainer Dick Advocaat gewann ihr erstes von zwei Endspielen mit 3:1 (1:0). Vorerst konnte Arjen Robben die Holländer in der 84. Minute erlösen. In der Nachspielzeit konnte Memphis Depay per Freistoß sogar noch erhöhen. Doch nun wartet am Dienstag (20.45/Amsterdam) eine Herkules-Aufgabe auf die Holländer.

Die Schweden haben nicht nur sieben Tore mehr erzielt, sondern auch fünf Gegentreffer weniger kassiert. Das bedeutet, dass Oranje im direkten Aufeinandertreffen mit mindestens sieben Tore Differenz gewinnen muss, um den Relegationsplatz in der Gruppe A zu ergattern. Ein nahezu aussichtsloses Unterfangen.

"Ohne Holland fahr'n wir zur WM"

Ein Scheitern würde gleichzeitig auch die nächste herbe Enttäuschung im holländischen Fußball bedeuten. Es wäre das nächste große Turnier, bei dem die Niederlande fehlt. Bereits bei der EM 2016 war Oranje in der Qualifikation gescheitert. Damals belegte der Europameister von 1988 den vierten Platz hinter Tschechien, Island und der Türkei.

Höchstwahrscheinlich wird das Lied "Ohne Holland fahr'n wir zur WM" am kommenden Dienstag wieder vermehrt zu hören sein. Dieser Song stammt aus dem Jahr 2002, als Oranje ebenfalls die Endrunde verpasste. 15 Jahre später wird er wohl seine Renaissance erleben.