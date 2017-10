Die SuS Kaiserau zog dem FC Overberge das Fell über die Ohren: 0:5 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Gasts.

FC Overberge war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Bei Kaiserau standen diesmal Gollan und Milcarek statt Vehring und Bittner auf dem Platz. Auch Overberge veränderte die Startelf und schickte Knuth, Eckelt, Kloß, Bednarek und Dumanli für Bacak, Pötter, Gül, Ayyildiz und Kloß auf das Feld.

150 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für die SuS Kaiserau schlägt – bejubelten in der 38. Minute den Treffer von Timo Milcarek zum 1:0. Über weitere Tore konnten sich die Zuschauer bis zur Pause nicht mehr freuen. Daher ging es mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen. Anstelle von Jan-Michael Bednarek war nach Wiederbeginn Volkan Gül für den FC Overberge im Spiel. Per Elfmeter erhöhte Milcarek in der 48. Minute seine Torausbeute an diesem Tag auf zwei Treffer. Damit schoss er das 2:0 für Kaiserau. Florin Bittner, der von der Bank für Moritz Schriefer kam, sollte für neue Impulse beim Gastgeber sorgen (48.). Mit dem 3:0 für die SuS Kaiserau von Marc Simon Stender hatte das Spiel seinen Sieger in der 62. Minute eigentlich schon gefunden. In der 66. Minute legte Bittner zum 4:0 zugunsten von Kaiserau nach. Bei einem Doppelwechsel in der 74. Minute lösten Samet Ayyildiz und Necati Bacak die Teamkollegen Mohamed Morsel und Tim Eckelt auf dem Feld ab. Stender stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 5:0 für die SuS Kaiserau her (90.). Letztlich feierte die Kaiserauer gegen Overberge nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Kaiserau setzt sich mit dem Dreier im oberen Tabellendrittel fest. Die Verteidigung der SuS Kaiserau wusste bisher überaus zu überzeugen und wurde erst siebenmal bezwungen. Die bisherige Spielzeit von Kaiserau ist weiter von Erfolg gekrönt. Die SuS Kaiserau verbuchte insgesamt sechs Siege und zwei Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen.

Der FC Overberge hat auch nach der Pleite die fünfte Tabellenposition inne. Mit insgesamt 20 Zählern befindet sich Kaiserau voll im Fahrwasser. Die Formkurve von Overberge dagegen zeigt nach unten. Nächster Prüfstein für die SuS Kaiserau ist auf gegnerischer Anlage der VfR Sölde (Sonntag, 15:00 Uhr). Der FC Overberge misst sich am gleichen Tag mit Rot-Weiß Unna.