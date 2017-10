Nach zwei Heimpleiten in Folge geht es für die Velberter am Sonntag zum formstarken Tabellenvierten TV Jahn Hiesfeld.

Fußball-Oberligist SSVg Velbert hat zuletzt den Kontakt zur Spitzengruppe verloren. Ob die Niederberger ihn in der Hinrunde der Fußball-Oberliga wieder aufnehmen können, hängt womöglich von den kommenden beiden Spielen ab. Da treffen die Velberter zunächst auf den Tabellenvierten und dann auf den Tabellendritten. Den Anfang macht am Sonntag um 15 Uhr (Kunstrasenplatz Dorfstraße) die Auswärtspartie beim TV Jahn Hiesfeld, die Dinslakener sind die formstarke Numero vier der Tabelle. Kommende Woche folgt dann das Heimspiel gegen den Dritten, den ETB Schwarz-Weiß.

An Position zwei fanden sich vor kurzem sogar noch die Velberter wieder — um binnen acht Tagen auf den achten Platz zurück zu fallen. Denn sie leisteten sich zwei Heimniederlagen in Folge.

Spiel verdiente das Prädikat peinlich

Fiel dabei das 0:1 gegen das inzwischen zum Spitzenreiter aufgestiegene starke Team von TuRU Düsseldorf noch unter die Kategorie „etwas Pech war auch dabei“, so verdiente das anschließende 1:3 gegen den Cronenberger SC das Prädikat peinlich.

Dabei spielte die SSVg eine Halbzeit lang gar nicht so schlecht. Nach

dem Wechsel verschenkte sie die Partie jedoch in einer Leichtfertigkeit, die man von den Velbertern in dieser Saison eigentlich nicht gewohnt war. Völlig zur Recht bemängelte Trainer Imre Renji, dass seine Mannschaft zu wenig Druck entwickelt habe. „Es haben auch Kreativität und wohl auch der Mumm gefehlt“, kritisierte der Trainer. Dabei hatten die Cronenberger zwar sehr engagiert, aber auch etwas limitiert gespielt. Spötter könnten sagen, die SSVg habe sich dem Gegner, der gegen den Abstieg kämpft, angepasst — wenn die Velberter sich auch am Sonntag dem Niveau des Gegners nähern könnten, wäre das allerdings gar nicht schlecht. Denn der TV Jahn Hiesfeld ist derzeit enorm in Form.

Am vergangenen Sonntag feierten die Dinslakener einen 5:2-Erfolg beim VfR Fischeln, wobei sie die Krefelder in der ersten Halbzeit regelrecht überrannten. Mit 4:0 lag das Team von Trainer Thomas Drotboom bereits nach 45 Minuten vorne. Einmal in Schwung verloren die Hiesfelder dann noch nicht einmal vor ein paar Tagen im Testspiel gegen den Zweitligisten MSV Duisburg. Sie trotzen den Profis ein 1:1 ab.

In der Liga haben sie von neun Partien bislang erst eine verloren, Ausrufezeichen setzten sie mit Siegen über den SV Straelen, der bis vor einer Woche noch Spitzenreiter war, und gegen Vizemeister SpVgg Schonnebeck.

Steigerung dringend nötig

Eine schwere Prüfung für die Velberter, die allerdings auch einiges vorweisen können — vor allem ihre Leistungsfähigkeit auf fremden Plätzen. So erfolglos sie zuletzt daheim waren, so stark sind sie in dieser Spielzeit oft bei ihren Gastspielen. Die letzten beiden Auswärtspartien gewannen sie mit 4:0 (in Baumberg) und 4:1 (bei Krefeld Fischeln). Bei Jahn Hiesfeld wollen sie wieder zu dieser Auswärtsform finden. Das bedeutet: Viel druckvoller, konzentrierter und zielstrebiger als zuletzt daheim auftreten.