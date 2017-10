Der MSV Duisburg trauert um Uwe Fecht. Fecht war am Donnerstag nach den Folgen eines Herzinfarkts verstorben.

Der frühere Zweitliga-Kicker der Zebras, der bei seinem Ex-Verein später auch als Trainer tätig war, erlag am Donnerstag im Alter von 58 Jahren den Folgen eines Herzinfarkts, den er am 19. September während einer Trainingseinheit auf der Anlage des 1. FC Köln erlitten hatte, bei dem er zuletzt als Co-Trainer der U 21 fungierte.

Fecht spielte von 1982 bis 1984 in der 2. Bundesliga für den MSV und gehörte unter anderem zu der Mannschaft, die in der Saison 1983/84 Tabellendritter wurde und anschließend in der Relegation gegen Eintracht Frankfurt den Wiederaufstieg verfehlte. Später lief er noch für den VfL Rhede und den Wuppertaler SV auf. Als Trainer war er von 2008 bis 2011 beim MSV beschäftigt, zunächst bei der zweiten Mannschaft, ab 2009 dann bei den A-Junioren. Weitere Stationen waren der TuS Ennepetal, der KFC Uerdingen und Alemannia Aachen.