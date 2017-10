Am Samstag werden in der Regionalliga West nur drei Partien über die Bühne gehen. Am Freitagnachmittag wurde das dritte Spiel der laufenden Saison witterungsbedingt abgesagt.

Nach der Absage des Spiels Westfalia Rhynern gegen den Bonner und zuletzt der Partie des Bonner SC gegen den SV Rödinghausen, ist einmal mehr eine Begegnung des Aufsteigers aus Rhynern im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen. "Bei uns hat es die Tage zu stark geregnet. Das Spiel gegen Wiedenbrück findet nicht statt. Da eine Hälfte unseres Rasens an einer Waldseite gelegen ist, ist es dort sehr schattig und der Rasen trocknet nur schwer. Schon die letzten 30 Minuten gegen Bonn hatten wenig mit Fußball zu tun. Das war ein reines Kampfspiel auf einen sehr, sehr schwer zu bespielbaren Platz", erklärt Martin Schiffer, Sportlicher Leiter der Westfalia." Wegen der Tragödie um Kölns Co-Trainer Uwe Fecht wurde auch das Spiel zwischen Alemannia Aachen und dem 1. FC Köln II abgesagt.

