Rot-Weiß Oberhausen empfängt am Sonntag (13:45 Uhr, Sport1) den KFC Uerdingen. Es ist das Spitzenspiel der Regionalliga West. Hajo Sommers ist zufrieden.

Der Präsident der Kleeblätter hat allen Grund dazu, sich am Tagesgeschäft zu erfreuen. Satte zehn Punkte holte RWO aus den letzten vier Spielen und hat als drittplatziertes Team nur einen Zähler Rückstand auf Platz eins. Der Tabellenführer kommt am Sonntag ins Stadion Niederrhein. Die Oberhausener können mit einem Sieg gegen den starken Aufsteiger KFC Uerdingen mindestens auf Platz zwei vorrücken.

Nach knapp einem Drittel der Saison ist die Mannschaft von Trainer Mike Terranova in Schlagdistanz. Das war auch auch das erklärte Saisonziel. Wir haben vor dem Highlight gegen die Krefelder mit einem zufriedenen RWO-Boss Hajo Sommers über die sportliche Entwicklung, die Fertigstellung der Tribüne und den Lizenzierungsvorgang gesprochen.

Hajo Sommers, elf Spiele sind absolviert, am Sonntag kann Ihr Verein Platz eins erobern: Wie fällt Ihr Fazit aus?

Zur Freude des Präsidenten hat sich alles sehr positiv entwickelt. Wir mischen oben mit, das war unser erklärtes Ziel. Ich muss der Mannschaft ein Kompliment machen, aber vor allem auch unserem Trainer und unserem Sportlichen Leiter Jörn Nowak. Dieses Duo war für die Zusammenstellung des Kaders verantwortlich. Und bisher läuft es erfreulicherweise gut.

Die Fans träumen vom Aufstieg. In den letzten drei Jahren hat der Verein darauf verzichtet, die Lizenz für die 3. Liga zu beantragen. Wie sieht es in dieser Saison aus?

Ich kann versichern, dass wir bis zum 1.11. für die 3. Liga melden werden. Das wird passieren. Wir haben bereits einen Wirtschaftsprüfer beauftragt, denn dieser Prozess ist sehr aufwendig. Er muss feststellen, ob wir die nötigen Bedingungen erfüllen. In den letzten drei Jahren haben wir zweimal aus sportlichen und einmal aus finanziellen Gründen darauf verzichtet, die Lizenz zu beantragen. Wir haben in dieser Saison die Hoffnung, dass wir sportlich länger eine gute Rolle spielen. Deshalb macht es nun Sinn.

Hat sich die finanzielle Situation verbessert?

Es ist etwas besser geworden, aber nach wie vor ist es so, dass wir Klinken putzen müssen. Da steckt viel Kleinarbeit dahinter, die aber notwendig ist. Nichtsdestotrotz ist es erstmals so, dass sich zuletzt auch Unternehmen außerhalb von Oberhausen für unseren Verein interessiert haben. Das liegt meiner Meinung nach daran, dass wir in allen Bereichen einen guten Job machen und positiv auf uns aufmerksam machen konnten.

Ihr nächster Gegner hat es finanziell dennoch deutlich einfacher. Blicken Sie mit etwas Neid auf den KFC Uerdingen?

Das würde ich nicht sagen. Ich kritisiere den Verein nicht dafür, dass er das Geld eines reichen Unternehmers annimmt. Welcher Klub in der vierten Liga würde das denn nicht machen? Jeder würde es wohl nehmen. Von daher habe ich kein Problem mit dem KFC.

Die Zuschauerzahlen sind auch in dieser Saison überschaubar. Knackt Oberhausen Sonntag erstmals die 3000er-Marke?

Das wäre schön. Die Liveübertragung bei Sport1 und das Wetter sprechen allerdings nicht dafür. Darüber machen wir uns nun keine Gedanken. Ich freue mich über jeden Zuschauer, der den Weg ins Stadion findet.

Das Stadion Niederrhein ist aktuell noch eine halbe Baustelle. Wann wird die neue Tribüne stehen?

Das hängt natürlich auch mit der Witterung zusammen. Der Plan sieht jedoch vor, dass im Februar alles fertig ist.