Borussia Dortmund hat Julian Weigl und Neven Subotic Spielpraxis verschafft. Im Testspiel der U23-Mannschaft kamen beide 90 Minuten zum Einsatz.

Julian Weigl hat eine lange Leidenszeit hinter sich. Wegen eines Bruch des rechten Sprunggelenks, den er sich am vorletzten Spieltag der vergangenen Saison zugezogen hatte, pausierte er mehrere Monate und verpasste große Teile der Saisonvorbereitung. Der 22-Jährige Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund näherte sich zuletzt aber schon wieder seinem Top-Niveau an. In den beiden Bundesliga-Spielen gegen Borussia Mönchengladbach (6:1) und beim FC Augsburg (2:1) kam er jeweils über 90 Minuten zum Einsatz.

In der Länderspielpause bekam er nun erneut Gelegenheit, Spielpraxis auf hohem Niveau zu sammeln. Am Donnerstag absolvierte die zweite Mannschaft des BVB ein Testspiel gegen den stark in die Saison gestarteten Zweitligisten Arminia Bielefeld. Die Dortmunder U23 siegte gegen den aktuellen Tabellenvierten der 2. Bundesliga mit 3:1 durch Treffer von Abdelmajid Bouali, Philipp Hanke und Junior Flores. Für die Arminia traf Sören Brandy.





Weigl stand in der Anfangsformation und blieb bis zum Abpfiff auf dem Feld. Für das kommende Bundesliga-Spiel gegen Verfolger RB Leipzig am Samstag, 14. Oktober (18.30 Uhr/Sky) scheint er also gerüstet zu sein. Auf der Position zentral vor der Abwehr stellt er wieder eine vollwertige Alternative zu Nuri Sahin dar.

Subotic hat Spielpraxis nötig

Neben Mittelfeldspieler Weigl durfte auch ein weiterer Profi im Bielefeld-Test ran: Innenverteidiger Neven Subotic stand ebenfalls über die komplette Distanz auf dem Rasen. Der 28-Jährige hat Spielpraxis dringend nötig. Subotic kam in dieser Saison noch in überhaupt keinem Pflichtspiel zum Einsatz. Angesichts der Konkurrenz durch Sokratis, Marc Bartra, Ömer Toprak und Youngster Dan-Axel Zagadou sind seine Perspektiven unter Trainer Peter Bosz auch weiterhin schlecht.