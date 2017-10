Ein Traditionsduell lockt am Sonntag zur ungewöhnlichen Anstoßzeit vor die TV-Geräte: "Sport 1" überträgt das Spitzenspiel RWO und KFC Uerdingen.

Große Bühne für das Spitzenspiel in der Regionalliga West: Am Sonntag (8. Oktober) treffen im Stadion Niederrhein Rot-Weiß Oberhausen und der KFC Uerdingen aufeinander. Es sind klangvolle Namen zweier Traditionsvereine, aber diesmal steckt in dem Aufeinandertreffen mehr Zündstoff. Aufsteiger Uerdingen reist als Tabellenführer (20 Punkte) an, Rot-Weiß Oberhausen (19 Punkte) befindet sich als Dritter nach starker Serie in einer Lauerstellung.

RWO gegen Uerdingen live am Sonntagmittag

Da die Reserven von Borussia Mönchengladbach (19 Punkte, ein Spiel weniger) und Borussia Dortmund (17 Punkte, zwei Spiele weniger) allerdings mit erfolgreichen Nachholspielen ebenfalls die Tabellenspitze anvisieren, wollen sich die beiden Traditionsvereine keine Blöße geben.

Der Sparten-Sender "Sport 1" baut am Sonntag im Stadion Niederrhein seine TV-Kameras auf und überträgt die Regionalliga-Begegnung live. Fußball-Fans müssen dafür aber auf ein allzu ausführliches Sonntagsmahl verzichten. Bereits um 13.45 Uhr wird die Partie angepfiffen. "Sport 1" startet mit der Übertragung unmittelbar im Anschluss an den Fußball-Talk "Doppelpass" um 13.40 Uhr.

Weitere Live-Spiele mit RWE, RWO und Aachen

Weiterer geplante Live-Spiele im Kalender bei "Sport 1" sind die Begegnungen: Bonner SC - Alemannia Aachen (Montag, 16. Oktober, 20.15 Uhr), Alemannia Aachen - Rot-Weiss Essen (Sonntag, 22. Oktober, 16.55 Uhr), Rot-Weiß Oberhausen - Bonner SC (Montag, 23. Oktober, 20.15 Uhr), Wuppertaler SV - Rot-Weiss Essen (Sonntag, 3. Dezember, 14.55 Uhr).

Rot-Weiß Oberhausen wird zudem ein zusätzliches Spiel im heimischen Stadion Niederrhein austragen: Für die dritte Spielrunde im Niederrheinpokal gegen den SC Düsseldorf-West aus der Oberliga wurde das Heimrecht getauscht. Im Stadion Niederrhein wird darum am Mittwoch, 18. Oktober, um 19.30 Uhr das Pokalspiel angepfiffen.