Der SV Rödinghausen empfängt am Samstag (14 Uhr) Rot-Weiss Essen. Tim Daseking, Sportlicher Leiter des SVR, hat großen Respekt vor RWE.

Rödinghausen wurde vor der Saison von vielen Experten zum Geheimfavoriten auserkoren. Diese dürften sich nun bestätigt fühlen. Die Ostwestfalen liegen nur drei Punkte - bei einem Spiel weniger - hinter Spitzenreiter KFC Uerdingen zurück. Mit 26 geschossenen Toren in zehn Spielen besitzt Trainer Alfred Nijhuis die beste Sturmreihe der Regionalliga West. Wir haben uns vor dem Duell gegen Rot-Weiss Essen mit Rödinghausens Sportlichem Leiter Tim Daseking unterhalten.

Tim Daseking, wann wird Rödinghausen in der Öffentlichkeit offensiver und spricht höhere Ziele aus?

(lacht) Warum sollten wir das tun? Unser Ziel ist die stetige Weiterentwicklung der Mannschaft. Dieses Ziel haben wir vor der Saison ausgegeben und daran hat sich auch nichts geändert. Wir befinden uns aktuell auf einem guten Weg die Zielvorgabe zu realisieren.

Leider waren die insgesamt 540 Kilometer Busreise umsonst Tim Daseking, Rödinghausens Sportlicher Leiter, zum Spielausfall in Bonn

Am vergangenen Wochenende musste das Spiel in Bonn kurzfristig abgesagt werden. Hat Sie der Spielausfall überrascht?

Definitiv! Wir waren ja schon im Bonner Sportpark Nord vor Ort und wollten uns umziehen. Der Schiedsrichter hat die Trikots freigegeben und wollte auch noch grünes Licht für den Spielbericht geben. Plötzlich hörten wir, dass der Rasen unbespielbar wäre. Es war eine sehr kuriose Situation. Leider waren die insgesamt 540 Kilometer Busreise umsonst. Aber damit müssen wir leben und das ist jetzt auch Vergangenheit.

Am Samstag kommt Rot-Weiss Essen ins Wiehenstadion. Wie groß ist die Vorfreude auf dieses Spiel?

Wenn Rot-Weiss Essen kommt, dann freut man sich immer. Essen bringt einiges an Fans mit und dann herrscht auch immer eine schöne Atmosphäre. Bei uns passen 2800 Zuschauer rein. Wir hoffen, dass wir am Samstag mindestens 2000 Besucher in unserem Stadion begrüßen werden.

Wie schätzen Sie RWE sportlich ein?

Die Offensivreihe um Marcel Platzek, Kamil Bednarski und Kai Pröger ist das Prunkstück. Das sind brandgefährliche Spieler. Wir haben Essen einige Male beobachtet. Vor allem zu Beginn der Saison war die Mannschaft sehr stark und hätte mehr Punkte verdient. Jetzt erwartet uns schon eine Wundertüte. Denn nach einem Trainerwechsel weiß man nie, wie die Mannschaft reagiert. Essen wird bestimmt versuchen erst einmal kompakt zu stehen, da sie auch wissen werden, dass unsere Stärke die Offensive ist. Wir freuen uns auf ein tolles Regionalligaspiel.