Der SC Neheim trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen der SV Brackel davon.

Den großen Hurra-Stil ließ Neheim vermissen. Am Ende stand jedoch ein knapper Erfolg zu Papier.

Der Gastgeber startete mit zwei Veränderungen in die Partie: Güvercin und Alaiz für Ramadanaj und Yavuzaslan. Auch Brackel stellte um und begann mit Wettklo, Sylla, Rath, Langfeld und Coleman für Wettklo, Kasper, Rosowski, Lahr und Müller.

Okan Güvercin stellte schließlich in der 35. Minute vom Elfmeterpunkt den 1:0-Sieg für den SC Neheim sicher. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, beorderte Schiedsrichter Christopher Schütter (Werl) die Akteure in die Pause. In Durchgang zwei hatte sich keines der beiden Teams besonders hervorgetan, als Mahmut Yavuzaslan in der 65. Minute für Ayoub Alaiz eingewechselt wurde. Wenig später kamen Veit-Laurin Wettklo und Patrick Sacher per Doppelwechsel für Val-Leander Wettklo und Marc Langfeld auf Seiten des SVB ins Match (67.). Letztendlich hatte Neheim Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als man die Führung mit in die Kabine nahm – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte.

Vorne effektiv, hinten sattelfest – der Sieg gegen den SV Brackel hält den SC Neheim auch in der Tabelle gut im Rennen. Der Defensivverbund von Neheim ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst sechs kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen.

Die bisherige Saisonbilanz von Brackel bleibt mit einem Sieg, drei Unentschieden und vier Pleiten schwach. Durch diese Niederlage fällt der Gast in der Tabelle auf Platz 13. Der SC Neheim wandert mit nun 15 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt des SVB gegenwärtig trist aussieht. Kommende Woche tritt Neheim beim DSC Wanne-Eickel an (Sonntag, 15:00 Uhr), parallel genießt der SV Brackel Heimrecht gegen die SG Finnentrop/Bamenohl.