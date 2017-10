TuS 05 Sinsen errang am Sonntag einen 3:1-Sieg über Viktoria Resse.

Als Favorit rein – als Sieger raus. Sinsen hat alle Erwartungen erfüllt.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete Resse mit vier Änderungen. Diesmal begannen Gies, Lücke, Bouachria und Eckstein für Hanemann, Ünal, Tomanek und Bauer. Auch TuS 05 baute die Anfangsaufstellung auf zwei Positionen um. So spielten Aksu und Yilmaz anstatt Engel und Piechottka.

Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Anstelle von Marvin Gies war nach Wiederbeginn Lukas Tomanek für die Viktoria im Spiel. In Durchgang zwei lief Marvin Piechottka anstelle von Maurizio Fenu für TuS 05 Sinsen auf. Die Halbzeitansprache des Trainers hatte offenbar Wirkung gezeigt. Schon in der 49. Minute versenkte Dominique Temming den Ball im Tor von Viktoria Resse. Sinsen bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Sven Jubt für den Ausgleich sorgte (54.). Dominik Grams brachte den Ball zum 2:1 zugunsten des Gasts über die Linie (61.). Für das 3:1 von TuS 05 sorgte Luciano Sabellek, der in Minute 73 zur Stelle war. Mit dem Schlusspfiff durch Claas Steenebrügge (Bochum) stand der Auswärtsdreier für TuS 05 Sinsen. Man hatte sich gegen Resse durchgesetzt.

Für die Viktoria sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus. Der Gastgeber musste sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der Aufsteiger insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Durch diese Niederlage fällt die Resser in die Abstiegszone auf Platz 14. Der Angriff ist bei Viktoria Resse die Problemzone. Nur zehn Treffer erzielte Resse bislang.

Mit drei Punkten im Gepäck schiebt sich Sinsen in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. Weiter geht es für die Viktoria am kommenden Sonntag daheim gegen Westfalia Wickede. Für TuS 05 steht am Sonntag das Duell mit Holzwickeder SC an.