Am Sonntag trafen Lüner SV und die SpVg Olpe aufeinander.

Das Match entschied Lünen mit 3:1 für sich. Olpe brachte im Vergleich zum letzten Spiel Hebbeker und Krumm für Buchen und Prothmann von Beginn an. 150 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den LSV schlägt – bejubelten in der 15. Minute den Treffer von Aboubakar Fofana zum 1:0. Doppelpack für Lüner SV: Nach seinem ersten Tor (40.) markierte Matthias Drees wenig später seinen zweiten Treffer (45.). Lünen dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Bei der SpVg. kam zu Beginn der zweiten Hälfte Jannik Buchen für Michel Alfes in die Partie. In der 65. Minute brachte Buchen das Netz für den Gast zum Zappeln. Obwohl dem LSV nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es die SpVg Olpe zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:1.

Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Olpe deutlich. Insgesamt nur sieben Zähler weist die SpVg. in diesem Ranking auf. Lüner SV ist jetzt mit 14 Zählern punktgleich mit der SpVg Olpe, platziert sich jedoch aufgrund des schlechteren Torverhältnisses von 13:14 auf dem achten Rang etwas dahinter. Am kommenden Sonntag trifft Lünen auf Concordia Wiemelhausen, Olpe spielt am selben Tag gegen den DJK TuS Hordel.