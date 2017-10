Im Spiel der TuS Hattingen gegen den DJK Adler Riemke gab es Tore am laufenden Band.

Am Ende stand es 4:2. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Hattingen wurde der Favoritenrolle gerecht.

Der Gastgeber nahm in der Startelf zwei Veränderungen vor und begann die Partie mit Aydin und Rösner statt Herschbach und Cheuffa Ngayawou. Auch Riemke tauschte auf drei Positionen. Dort standen Kienker, Bakenecker und Bajraktari für Omeirat, Mahmuti und Seyfried in der Startformation.

Die 80 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Cedric Calvin Petz brachte die TuS Hattingen bereits in der siebten Minute in Front. Chamberlin Kouatche beförderte das Leder zum 2:0 von Hattingen über die Linie (16.). Für das erste Tor des DJK Adler Riemke war Simon Schettler verantwortlich, der in der 21. Minute das 1:2 besorgte. Burim Bajraktari war zur Stelle und markierte das 2:2 des Gasts (35.). Tom Pierre Hofmann verwandelte in der 45. Minute einen Elfmeter und brachte der TuS Hattingen die 3:2-Führung. Ein Tor mehr für Hattingen machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. Am Zählerstand hatte sich nichts verändert, als Lars Rösner das Spielfeld in der 59. Minute für Tim Wasserloos verließ. Für das 4:2 der TuS Hattingen zeichnete Wasserloos verantwortlich (72.). Am Schluss schlug die Hattinger Riemke vor eigenem Publikum und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Mit dem Sieg baut Hattingen die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte die TuS Hattingen fünf Siege, ein Remis und kassierte erst zwei Niederlagen. Nach dem klaren Erfolg über den DJK Adler Riemke festigt Hattingen den fünften Tabellenplatz. Die TuS Hattingen präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 24 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Hattingen.

Trotz der Niederlage behält Riemke den elften Tabellenplatz. Der Aufsteiger steckt nach fünf Partien ohne Sieg im Schlamassel, während die TuS Hattingen mit aktuell 16 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat. Während Hattingen am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) bei SW Eppendorf gastiert, duelliert sich der DJK Adler Riemke zeitgleich mit dem SV Wanne 11.