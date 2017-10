Westfalia Wethmar spuckte dem FC Overberge in die Suppe und siegte deutlich mit 7:1.

Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich Wethmar beugen mussten.

Overberge startete mit zwei Veränderungen in die Partie: Bacak und Rösener für Haase und Wahle. Auch die Westfalia stellte um und begann mit Osterholz, Anderson, Klink und Quiering für Harder, Mantei, Cillien und Nagel.

100 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den FC Overberge schlägt – bejubelten in der 13. Minute den Treffer von Sebastian H. Placzek zum 1:0. Die Weichen auf Sieg für Westfalia Wethmar stellte Tim Heptner, der in Minute 26 zur Stelle war. Tim Holz verwandelte in der 44. Minute einen Elfmeter und brachte dem Gast die 2:1-Führung. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit einem schnellen Hattrick (51./52./57.) zum 5:1 schockte Dennis Anderson Overberge. Wethmar baute die Führung aus, indem Heptner zwei Treffer nachlegte (68./83.). Wenig später kamen Abdullah Ergün und Tim Eckelt per Doppelwechsel für Roman Dworniczak und Robin Haurand auf Seiten des FC Overberge ins Match (75.). Mit dem Schlusspfiff durch Stephan Ohlmeier (Warendorf) stand der Auswärtsdreier für die Westfalia. Overberge wurde mit 7:1 besiegt.

Der Patzer des FC Overberge zieht im Klassement keine Folgen nach sich.

Westfalia Wethmar beendet die Serie von sieben Spielen ohne Sieg. Die Wethmarer fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. Wethmar verbessert sich durch den Dreier auf Position 14. Am nächsten Samstag (15:30 Uhr) reist Overberge zur SuS Kaiserau, einen Tag später begrüßt die Westfalia den VfR Sölde auf heimischer Anlage.