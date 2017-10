Ein 1:1-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung von Fortuna Herne gegen Phönix Bochum.

Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

In der Startformation setzte Bochum auf frisches Blut und brachte mit Zaatani und Tavares Silva für Dirsus und Bremer zwei neue Akteure. Die 40 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Fabrice Meinert brachte Herne bereits in der sechsten Minute in Front. Zur Pause behielt die Fortuna die Nase knapp vorn. In Durchgang zwei hatte sich keines der beiden Teams besonders hervorgetan, als Nermin Dervisbegovic in der 60. Minute für Andre Bedersdorfer eingewechselt wurde. In der 66. Minute erzielte Nils Musial das 1:1 für Phönix. Bei einem Doppelwechsel in der 78. Minute lösten Niklas Portmann und Ergün Ay die Teamkollegen Serkan Kayikcioglu und Selver Gasnjan auf dem Feld ab. Mit dem Abpfiff von Niklas Pleger (Dortmund) trennten sich Fortuna Herne und Phönix Bochum remis.

Herne macht in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz sechs.

Trotz eines gewonnenen Punktes fällt Bochum in der Tabelle auf Platz neun. Die Fortuna ist nun seit fünf Spielen, Phönix seit vier Partien unbesiegt. Während Fortuna Herne am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) beim SV Herbede gastiert, duelliert sich Phönix Bochum zeitgleich mit Hedefspor Hattingen.