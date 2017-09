Das Trainer-Wirrwarr beim TSV Marl-Hüls wird immer irrer! Wer wird neuer Trainer? Thorsten Legat ist ein Thema.

Nachdem Thorsten Legat am Donnerstag bei der Mannschaft in der Kabine war und nach seiner Motivationsrede in der Lokalpresse bereits als wahrscheinlicher Nachfolger gehandelt wurde, wurde am Samstag vergeblich Ausschau nach dem Bochumer gehalten.

Dafür saß Ex-Trainer Michael Schrank auf der Tribüne. „Ich wollte den Jungs etwas moralische Unterstützung geben“, erklärte der vor zwei Wochen zurückgetretene Schrank gegenüber RevierSport. Ganz loslassen kann er noch nicht: „Ich hatte vorher noch mit den Jungs geredet und gesagt, sie dürfen sich nicht raus locken lassen und genau das ist dann passiert“, ärgerte er sich.

Nach dem Spiel gegen den TuS Haltern (0:3) unterhielt er sich noch lange mit seinem ehemaligen Kapitän Pierre Nowitzki und analysierte die Partie. Der musste dann allerdings weg, denn er hatte noch einen Termin. Eigentlich war aus dem Spielerquartett mit Davide Basile und David Sdzuy der Vierte im Bunde, Tobias Hötte zur Pressekonferenz eingeteilt. Doch der kam nicht.

Ob das gut ist oder nicht, wenn Herr Legat kommt, das steht mir nicht zu, zu bewerten Pierre Nowitzki

Ehrenpräsident Josef Schröder, der die Veranstaltung leitete, wollte schon einen Fan überreden, sich auf das freie Stühlchen zu setzen. Aber der hatte das Spiel nicht ganz gesehen. „Dann geht das nicht“, lachte Schröder. Galgenhumor.

So übernahm Nowitzki - leicht angenervt - noch im Trikot diesen Job auch noch. „Ich persönlich habe keine Ahnung, wie es weiter geht“, sagte der 24-Jährige. „Ich habe aber auch gar keine Lust mir darüber Gedanken zu machen. Nur wäre es schön, wenn bald mal eine Entscheidung getroffen würde. Wenn wir vier Spieler hier Woche für Woche das Training übernehmen, wird das irgendwann zu viel. Irgendwann brauchen wir mal wieder einen Trainer, der uns auch mal auf ein Spiel einstellen kann.“ Hinzu kommt, dass das Quartett keine Lizenz hat. Auf dem Spielberichtsbogen tauchte deshalb Josef Ovelhey als Trainer auf.

Doch zurück zu Legat: „Er hat am Donnerstag kurz etwas gesagt, aber das hatte keinen oder nur einen geringen Einfluss auf das Spiel“, erklärte Nowitzki. Nach RS-Informationen wäre Legat wohl bereit, zu kommen, aber im Verein regt sich Widerstand. Während der Vorsitzende Bertram Weh noch bis Montag im Urlaub weilt, bezog Schröder Stellung: „Ich bin zwar nicht in die Entscheidung eingebunden. Aber da müssen wir erst einmal abwarten. Ich kenne Herrn Legat nur aus seiner Vergangenheit als Fußballspieler und aus dem Fernsehen. Tatsache ist aber, dass beim Verein mehr als eine Interessensbekundung eingegangen ist. Es ist schwer, eine Entscheidung zu treffen, weil wir noch nicht wissen, was wir den Spielern und den neuen Trainer noch an Perspektiven bieten können.“

Nach RS-Informationen soll Legat bereit sein zu kommen, aber im Verein sollen nicht alle handelnden Personen überzeugt sein. „Ob das gut ist oder nicht, wenn Herr Legat kommt, das steht mir nicht zu, zu bewerten“, meinte Nowitzki. „Wer es wird, muss der Verein entscheiden. Es wäre nur schön, wenn endlich mal eine Entscheidung fällt.“

Ihm kann das bald ohnehin egal sein: „Ich habe meine Entscheidung getroffen. Ich werde den Verein im Winter verlassen.“ Bis Mittwoch soll der neue Trainer des TSV Marl-Hüls feststehen. Alles deutet auf Thorsten Legat hin...