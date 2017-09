Am Samstag trafen Viktoria Köln und die Reserve von 1.

FC Köln aufeinander. Das Match entschied die Viktoria mit 4:3 für sich. Viktoria Köln wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Bei Köln II standen diesmal Kovacic, Pereira Queirós, Führich und Müller statt Scott, Szöke, Ciftci und Siemann auf dem Platz. Auch die Viktoria veränderte die Startelf und schickte Holzweiler und Fiore für Brasnic und Goralski auf das Feld.

Für den Führungstreffer von Viktoria Köln zeichnete Timm Golley verantwortlich (21.). 700 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den 1. FC schlägt – bejubelten in der 29. Minute den Treffer von Roman Prokoph zum 1:1. Filip Kusic versenkte die Kugel zum 2:1 (33.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Michael Klauß das 3:1 nach (45.). Es folgte der Anschlusstreffer für die Viktoria – bereits der zweite für Golley. Nun stand es nur noch 2:3 (45.). Mit der knappen Führung von 1. FC Köln II pfiff der Schiedsrichter zur Halbzeit. Am Zählerstand hatte sich nichts verändert, als Daniel Nesseler das Spielfeld in der 59. Minute für Jonas Hildebrandt verließ. Sven Kreyer, der von der Bank für Simon Handle kam, sollte für neue Impulse bei Viktoria Köln sorgen (62.). Mit einem schnellen Doppelpack (64./67.) zum 4:3 schockte Kreyer Köln II und drehte das Spiel. Als Schiedsrichter Thorben Siewer die Begegnung schließlich abpfiff, war der Gastgeber vor heimischer Kulisse mit 3:4 geschlagen.

Die Geißböcke hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die dritte Pleite am Stück. Die Geißbock-Elf musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der 1. FC insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Wann findet 1. FC Köln II die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen die Viktoria setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutscht. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Köln II liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 27 Gegentreffer fing.

Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Viktoria Köln deutlich. Insgesamt nur sieben Zähler weist der Gast in diesem Ranking auf. Die drei Zähler katapultieren die Viktoria in der Tabelle auf Platz fünf. Nächster Prüfstein für den 1. FC ist auf gegnerischer Anlage Alemannia Aachen (Samstag, 14:00 Uhr). Tags zuvor misst sich Viktoria Köln mit dem Bonner SC (19:00 Uhr).