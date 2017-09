Der Tabellenfünfte der Landesliga Westfalen 3 trifft auf das Schlusslicht.

Als krasser Außenseiter fährt Tabellenschlusslicht SV Zweckel am achten Spieltag der Landesliga-Saison nach Wattenscheid. Gastgeber Schwarz-Weiß 08 belegt mit 13 Punkten den fünften Rang. Die Gladbecker haben erst einen Zähler holen können. „Wir werden“, kündigt Jürgen Meier an, der Trainer der Platzherren, „Spiel und Gegner ernst nehmen und nicht unterschätzen.“

08 in Obersprockhövel erfolgreich

Zuletzt gewannen die Wattenscheider beim SC Obersprockhövel mit 2:1. Den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 erzielte Maximilian Steegmann, der Torjäger der Mannschaft. Der war im Saisonverlauf bereits sechsmal erfolgreich - und hat damit mehr Treffer erzielt als der SV Zweckel an den ersten sieben Spieltagen. Aber es ist ja nicht nur die Offensive, die bei den Schwarz-Grünen nicht funktioniert. Auch die Abwehr leistet sich zu viele Patzer.

Und außerdem lassen die Zweckeler nach Rückschlägen schnell die Köpfe hängen - was SVZ-Trainer Mike Theis überhaupt nicht nachvollziehen kann. „Bei der Niederlage gegen Hilbeck haben wir uns nach dem 0:1 20 schwache Minuten erlaubt“, so Theis. Der Gegner nutzte diese Phase aus, um auf 4:0 davonzuziehen und die Partie zu entscheiden. Erst nach dem 0:4 und der Hinausstellung von SVZ-Schlussmann Dario Schierenberg lief es bei den Zweckelern wieder besser.

Bei der Niederlage gegen Hilbeck haben wir uns nach dem 0:1 20 schwache Minuten erlaubt. Mike Theis

„Wir haben unter der Woche viele Gespräche geführt“, so Theis. Ein Resultat daraus: Die Schwarz-Grünen absolvieren nun vier Trainingseinheiten in der Woche.

Am Sonntag, 1. Oktober, wird um 15 Uhr an der Dickebankstraße gespielt.