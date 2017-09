Trainer Frank Conradi erwartet eine schwere Aufgabe gegen eine „sehr kompakte Mannschaft“:

Das lief gar nicht nach seinen Vorstellungen: Beim 0:3 gegen YEG Hassel in der vergangenen Woche sah Frank Conradi, Trainer des Fußball-Westfalenligisten Viktoria Resse, die „mit Abstand schlechteste Saisonleistung.“ Die soll schnell vergessen gemacht werden, Gelegenheit dazu gibt es am Sonntag: Dann kommt TuS 05 Sinsen an den Emscherbruch (Anstoß 15.15 Uhr).

„Das wird eine schwere Aufgabe“, sagt Conradi, fügt nach kurzem Überlegen hinzu: „Aber das ist für uns eigentlich jede Aufgabe.“ Sinsen sei ein sehr kompaktes Team, das schon länger in der Westfalenliga spiele. „Wir haben ein Heimspiel, wollen vernünftig nach vorne spielen. Gleichzeitig müssen wir aber auch schauen, dass wir hinten gut stehen.

Nicht so wie in der letzten Woche in Hassel“, sagt Frank Conradi: „Das war der schlechteste Auftritt seit zwei Jahren.“ Damals fing sich Resse in Emsdetten sechs Tore. „Aber das Spiel in Hassel haben wir analysiert, wie gut wir es verarbeitet haben, werden wir dann am Sonntag sehen“, sagt Conradi, der die Schlappe mittlerweile mit Humor nimmt: „Wenn uns eine solche Leistung tatsächlich nur alle zwei Jahre unterläuft, ist das doch super.“

In der Westfalenliga angekommen

Trotz des 0:3 bei YEG kann Frank Conradi getrost behaupten: „Wir sind auf jeden Fall in der Westfalenliga angekommen.“ Wobei der Trainer der erstmalig in der Westfalenliga spielenden Viktoria einschränken muss: „Wir haben zu wenig Punkte.“ Aus bisher guten Spielen, die Partie in Hassel mal ausgenommen, haben die Resser einfach zu wenig Zähler mitgebracht. Fünf sind es bisher, aus sieben Begegnungen. „Wenn man das hochrechnet, kommen wir nur auf knapp 20 Punkte. Das wird am Ende nicht reichen“, so Conradi: „30 Punkte werden wir schon mindestens brauchen.“ Daher gilt für ihn: „Irgendwann müssen wir auch mal eine kleine Serie starten, Spiele in Folge gewinnen.“

Irgendwann müssen wir auch mal eine kleine Serie starten! Frank Conradi

Am liebsten würde Viktoria Resse damit gleich am Sonntag anfangen. Doch nicht nur Sinsen will Resse ein Bein stellen, auch die Personaldecke ist mal wieder ausgedünnt: Neben den Langzeitausfällen fehlen die verletzten Stefan Colmsee und Kevin Schäfer sowie Dominik Hanemann (fünfte Gelbe) und Raphael Bauer (beruflich bedingt).