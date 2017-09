Am Donnerstag trafen Hülser SV und der SV Budberg aufeinander.

Das Match entschied Hüls mit 4:2 für sich. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur Hülser SV heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Budberg nahm in der Startelf drei Veränderungen vor und begann die Partie mit Andriejewski, van den Brock und Kömpel statt Beerenberg, Franke und Temath. Auch Hülser SV tauschte auf vier Positionen. Dort standen Caputo, Heidemann, Tolzmann und Gröninger für Lütz, Czompel, Pieczka und Heidemann in der Startformation.

Miguel Oreja nutzte die Chance für Hüls und beförderte in der 23. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Der SVB glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für Hülser SV in die Kabinen. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Thomas Draaken von Hüls den Platz. Für ihn spielte Mustapha Amroui weiter (54.). In Topform präsentierte sich Matthias Dohmen, der einen lupenreinen Hattrick markierte (56./67./68.) und dem SV Budberg einen schweren Schlag versetzte. Wenig später kamen Kevin Carrion Torrejon und Collin Heinen per Doppelwechsel für Lennart Vehreschild und Janosch Severith auf Seiten des Gastgebers ins Match (60.). Eine starke Leistung zeigte Heinen, der sich mit einem Doppelpack für den Aufsteiger meldete (85./86.). Schließlich sprang für Hülser SV gegen Budberg ein Dreier heraus.

Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam der SVB auf insgesamt nur sechs Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können. Die Budberger musste sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SV Budberg insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Abwehrprobleme von Budberg bleiben akut, sodass der SVB weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Der SV Budberg musste schon 19 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore.

Nach vier sieglosen Spielen ist Hüls wieder in die Erfolgsspur eingebogen. Nach neun absolvierten Spielen stockte der Gast sein Punktekonto bereits auf 15 Zähler auf und hält damit einen starken dritten Platz. Am nächsten Sonntag (16:00 Uhr) reist Budberg zu VfB Uerdingen, am gleichen Tag begrüßt Hülser SV den SV Sevelen vor heimischem Publikum.