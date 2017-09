Eintracht Dortmund kam gegen den SC Dorstfeld mit 1:6 unter die Räder.

Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Dorstfeld wurde der Favoritenrolle gerecht.

Der Gast brachte im Vergleich zum letzten Spiel Benke und Brdonkalla für Peters und Reimann von Beginn an. Bei Dortmund kam zu Beginn der zweiten Hälfte Maximilian Venhuis für Marco Danger in die Partie. Mit dem Schlusspfiff durch Kevin Schmidt (Castrop-Rauxel) stand der Auswärtsdreier für den SC Dorstfeld. Die Eintracht wurde mit 6:1 besiegt.

Die Not von Eintracht Dortmund wird immer größer. Gegen Dorstfeld verlor Dortmund bereits das dritte Ligaspiel am Stück. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen den SC Dorstfeld – die Eintracht bleibt weiter unten drin. Im Angriff weist Eintracht Dortmund deutliche Schwächen auf, was die nur neun geschossenen Treffer eindeutig belegen.

Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Dorstfeld. Von 15 möglichen Zählern holte man nur sechs. Der Aufsteiger bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und vier Pleiten. Durch den Erfolg verbessert sich die Dorstfelder im Klassement auf Platz neun. Während Dortmund am nächsten Sonntag (15:15 Uhr) beim VfL Kamen gastiert, duelliert sich der SC Dorstfeld am gleichen Tag mit Union Lüdinghausen.