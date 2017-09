Rekordmeister FC Bayern München hat sich von seinem Trainer Carlo Ancelotti (58) getrennt. Das bestätigt der Verein auf seiner Homepage.

Die Entscheidung fiel am Donnerstagnachmittag nach der Rückkehr aus Paris. "Die Leistungen unserer Mannschaft seit Saisonbeginn entsprachen nicht den Erwartungen, die wir an sie stellen. Das Spiel in Paris hat deutlich gezeigt, dass wir Konsequenzen ziehen mussten. Das haben Hasan Salihamidžić und ich Carlo heute in einem offenen und seriösen Gespräch erklärt und ihm unsere Entscheidung mitgeteilt", so Karl-Heinz Rummenigge, der Vorstandsvorsitzende der FC Bayern München AG.

Auch das italienische Betreuerteam von Carlo Ancelotti - Davide Ancelotti, Giovanni Mauri, Francesco Mauri und Mino Fulco - hat der FC Bayern München heute freigestellt. Die Trainingsleitung übernimmt bis auf weiteres Assistenz-Coach Willy Sagnol (40). Sagnol wird am Sonntag beim Spiel bei Hertha BSC als Interimstrainer auf der Bank sitzen.

Das Aus für den Italiener hatte sich bereits am Mittwochabend nach der enttäuschenden 0:3 (0:2)-Niederlage in der Champions League bei Paris St. Germain angedeutet. Ancelotti ließ überraschend die Bayern-Stars Franck Ribery, Arjen Robben und Mats Hummels auf der Bank schmoren. Der Trainer erklärte im Anschluss, dass er sich durch seine Aufstellung mehr Ballkontrolle im Mittelfeld habe. Diese Taktik ging nicht auf. Gegen das Team um Superstar Neymar war der deutsche Meister chancenlos und kassierte die höchste Niederlage in einem Gruppenspiel der Champions League.

Bayern-Boss Rummenigge erklärte bei seiner Bankett-Rede nach dem Spiel: "Ich glaube, es war eine ganz bittere Niederlage, über die es zu sprechen gilt, die es zu analysieren gilt und aus der wir auch in Klartextform Konsequenzen ziehen müssen."

Nun haben die Verantwortlichen den Worten wohl Taten folgen lassen. Sollte die Meldung am Nachmittag wie erwartet bestätigt werden, endet die Zusammenarbeit zwischen dem ehemaligen Trainer von Real Madrid bereits nach 15 Monaten. Ancelotti hatte die Münchener nach dem Abgang von Pep Guardiola zur Saison 2016/17 übernommen und die Meisterschaft gewonnen. In der Champions League (Aus im Viertelfinale gegen Real Madrid) und im DFB-Pokal (Aus im Halbfinale gegen Borussia Dortmund) konnten die Saisonziele jedoch nicht erfüllt werden.

In dieser Spielzeit belegen die Bayern nach sechs Spielen den dritten Platz. Überzeugen konnte der Favorit allerdings nur selten.