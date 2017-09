Oberligist TV Jahn Hiesfeld kann sich über ein interessantes Freundschaftsspiel freuen.

Die Veilchen spielen am kommenden Feiertag, den 03.10.2017, um 14.30 Uhr im Stadion am Freibad in Hiesfeld gegen den Zweiligisten MSV Duisburg, der in Bestbesetzung antreten wird.

Die Vereine haben einen engen Draht. Beim TV Jahn Hiesfeld spielen aufgrund einer Kooperartionsvereinbarung mit dem MSV Duisburg vier ehemalige U19-Spieler der beiden letzten Jahrgänge der Zebras.