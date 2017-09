1:3 verlor der BVB gegen Real Madrid. Für Abwehrchef Sokratis war dafür nicht die Taktik verantwortlich, sondern die Umsetzung durch die Spieler.

Zweite Champions-League-Spiel für Borussia Dortmund in dieser Saison, zweite Niederlage. Was war der Grund für die 1:3-Niederlage gegen Real Madrid?

Wir hatten nicht die gleiche Energie wie in den Bundesligaspielen. Wenn wir nicht das umsetzen, was der Trainer will, haben wir Probleme. In diesem Spiel hatten wir viele Phasen, in denen wir nicht gut gepresst haben. Und wenn wir unseren offensiven Fußball ohne Energie spielen, wird es sehr schwer.

Ist dieses offensive System vielleicht zu riskant gegen die schnellen Spieler von Real Madrid?

Nein, in der Bundesliga gibt es auch schnelle Spieler.

Woher rührten dann die Schwierigkeiten in der Defensive?

Das ist nicht nur ein Problem der Defensive oder der Offensive. Wenn wir nicht alle zusammen pressen, wie es der Trainer will, haben wir Probleme. So wie heute. Vielleicht kann es anders ausgehen, wenn der Elfmeter gegeben wird. Aber heute war Real einfach besser.

Nach zwei Niederlagen wird es jetzt sehr schwer, die nächste Runde zu erreichen.

Es wird schwer, aber wir haben eine Chance. Wir haben die Qualität, alle vier Spiele zu gewinnen.

Hätte man gegen Real Madrid vielleicht weniger riskant agieren müssen?

Nein, so spielen wir jetzt seit drei, vier Monaten. So will es der Trainer, wir müssen das besser umsetzen. Das ist unsere Spielweise. Natürlich kann man mal verlieren, aber im nächsten Spiel machen wir vielleicht wieder sechs oder sieben Tore. Wir müssen einfach besser umsetzen, was der Trainer sagt.

Also lag es nicht am System?

Das System funktioniert. Wir haben erst ein Tor kassiert, aber 19 geschossen. In der Champions League haben wir in den zwei Spielen nicht mit der gleichen Energie gespielt. Und wenn das passiert, büßen wir dafür. Wir haben in diesem Jahr in der Bundesliga richtig gute Chancen, etwas zu holen, im Pokal auch. Aber dafür müssen wir uns verbessern und das System besser umsetzen.