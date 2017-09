Borussia Dortmund trifft am Dienstagabend daheim auf Real Madrid. Der BVB darf mutig sein. Denn noch hat er zuhause nie gegen Real verloren.

Insgesamt sechs Mal traf Borussia Dortmund im eigenen Stadion schon auf das spanische Spitzenteam Real Madrid. Der amtierende Champions-League-Sieger ist im Duell mit dem BVB (Dienstag, 20.45 Uhr/Sky) zwar der Favorit, doch gewonnen haben die Madrilenen in Dortmund noch nie. Wir blicken zurück auf die bisherigen Aufeinandertreffen.

BVB - Real 2:2 (27.09.2016)

Am 2. Spieltag der Gruppenphase der vergangenen Saison führte Real zwar gleich zwei Mal, konnte am Ende aber nur einen Punkt aus Dortmund mitnehmen. Der Held des Tages hieß André Schürrle. Der Dortmunder Neuzugang wurde nach 58 Minuten eingewechselt, kurz vor dem Ende schoss er den Ball mit großer Wucht zum 2:2-Endstand unter die Latte.

BVB - Real 2:0 (08.04.2014)

Dieses Spiel haben alle Dortmunder noch in bester Erinnerung. Obwohl der BVB das Viertelfinal-Hinspiel in Madrid mit 0:3 verloren hatte, kam er der Verlängerung im Rückspiel ganz nahe. Erst parierte Roman Weidenfeller einen Handelfmeter, dann ließ Marco Reus das Stadion mit einem Doppelpack noch vor der Pause beben (24./37.). Henrikh Mkhitaryan scheiterte nach dem Seitenwechsel am Pfosten. So schied der BVB knapp aus.

BVB - Real 4:1 (24.04.2013)

Robert Lewandowski erwischte im Halbfinale der Saison 2012/13 einen Gala-Abend. Der Stürmer erzielte alle vier Treffer beim klaren Heimsieg des BVB und stellte Madrids Superstar Cristiano Ronaldo in den Schatten. Damit legte Lewandowski den Grundstein für den Einzug ins Champions-League-Finale, das Dortmund am Ende in Wembley knapp mit 1:2 gegen Bayern München verlor.

BVB - Real 2:1 (24.10.2012)

Schon in der Vorrunde der aus Dortmunder Sicht legendären Champions-League-Saison 2012/13 traf der BVB auf die Königlichen. Und schon in der Vorrunde feierte Schwarz-Gelb einen Heimsieg. Das entscheidende Tor erzielte einer, der sonst nicht als Torjäger in Erscheinung tritt: Linksverteidiger Marcel Schmelzer besorgte mit einem satten Linksschuss den 2:1-Endstand.

BVB - Real 1:1 (25.02.2003)

In der Saison 2002/2003 gab es in der Königsklasse noch eine zweite Gruppenphase vor dem Viertelfinale. Das Rückspiel in dieser Gruppenphase gegen Real Madrid endete für den BVB ärgerlich. Nach einem Tor von Jan Koller führte die Borussia bis in die Nachspielzeit hinein, dann traf Javier Portillo doch noch zum späten Ausgleich. Obwohl die beiden folgenden Spiele gegen Moskau und Mailand gewonnen wurden, schied Dortmund aus.

BVB - Real 0:0 (15.04.1998)

Das Halbfinal-Hinspiel der Saison 1997/98 ist aufgrund des "Torfalls von Madrid" noch allen Fans in Erinnerung. Das Rückspiel hingegen war nicht besonders spektakulär. Borussia Dortmund mühte sich nach Kräften, den 0:2-Rückstand aus dem Hinspiel noch umzubiegen, schaffte es aber nicht mehr. Nach dem 0:0 in Dortmund war für den BVB kurz vor dem Finale Schluss.