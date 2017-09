Der Eurosport-Experte glaubt an einen Sieg in der Champions League gegen Real, sieht schon Dortmunds nächsten Nationalspieler und äußert sich zu Hans-Joachim Watzkes Zukunft.

Es ist schon auffällig, wie positiv Matthias Sammer in der jüngeren Vergangenheit die Entwicklung von Borussia Dortmund bewertet hat. Vor dem Kracherspiel in der Champions League gegen Real Madrid am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) gerät der 50-Jährige aber geradezu in Verzückung bei dem Verein, mit dem er 1995 und 1996 als Spieler sowie 2002 als Trainer Deutscher Meister wurde. Besonders Maximilian Philipp lässt den 50-Jährigen schwärmen: „Borussia Dortmund spielt Champions League. Die Bundesliga hat ein sehr hohes Level. Er prägt die Mannschaft mit“, sagt Experte Sammer bei Eurosport, „Wenn er dieses Level in eine Konstanz bringt, wird er früher oder später Nationalspieler.“

Bundestrainer Joachim Löw käme über kurz oder lang gar nicht herum um den Dortmunder 20-Millionen-Euro-Neuzugang vom SC Freiburg. „Einfach nur wow, in einer Geschwindigkeit einem neuen Trainer, einen neuen Verein zu adaptieren“, lobt Sammer den 23-Jährigen, der von der Marco-Reus-Position auf dem linken Flügel aus schon vier Tore für den BVB zum Bundesligastart erzielt hat. „Er spielt sehr, sehr kreativ nach vorne. Er ist intelligent und torgefährlich. Er ist auch sehr leicht auf den Beinen. Das wird alles sehr schön beweglich, ist wunderbar anzusehen.“ Laut dem Eurosport-Experten habe sich Philipp sehr diszipliniert in das schwarz-gelbe System eingearbeitet: „Das sind saubere Charaktere, die für eine Mannschaft sehr, sehr wichtig sind. Bis dato ein Volltreffer.“

Interessant werde es daher, den Offensivspieler am Dienstagabend gegen Real Madrid zu sehen. Sammer glaubt an eine gute Chance, im eigenen Stadion weiter ungeschlagen zu bleiben gegen den Titelverteidiger: „Ich gehe davon aus, dass der BVB sein Heimspiel gewinnen wird, weil Real aktuell noch nicht in Topverfassung ist.“ Trotz der 1:3-Auftaktniederlage in der Königsklasse gegen Tottenham Hotspur glaubt Sammer, dass die Dortmunder das Achtelfinale erreichen werden: „Ich traue es ihnen auf jeden Fall zu, die nächste Runde zu erreichen. Selbst wenn Tottenham konstant gute Leistungen zeigt.“

Für Sammer ist der BVB sogar wieder in einer Position, dem FC Bayern ein ernsthafter Konkurrent um die Meisterschaft zu sein – und am Ende die Nase vorne haben zu können. Um dem Rekordmeister Paroli zu bieten, sei nicht nur die Mannschaft wichtig, sondern auch Hans-Joachim Watzke. „Aki wird dem BVB noch sehr, sehr lange zur Verfügung stehen. Er wird definitiv weitermachen“, sagt Sammer über den Vorstands-Chef, der noch bis 2019 einen Vertrag in Dortmund hat. „Es wird seinen Einfluss weiter geltend machen. Das tut dem deutschen Fußball auch sehr gut. Bayern München wird damit nicht immer glücklich sein, das ist gar keine Frage.“