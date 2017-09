Die Fußballspiele in der Regionaliga West sollen künftig im Livestream im Internet übertragen werden.

Der Westdeutsche Fußball-Verband (WDFV) bestätigte am Montag als Träger der Regionalliga West eine Partnerschaft mit der Sporttotal.tv gmbh. Der abgeschlossene Vertrag läuft demnach über zehn Jahre bis zum 30. Juni 2027. Ziel der Kooperationspartner sei die Steigerung der Präsenz des Amateurfußballs. Demnach sollen die Partien der viertklassigen Regionalliga West vollautomatisch und in hoher Qualität live auf der Streaming-Plattform sporttotal.tv zu sehen sein.

Bereits in den vergangenen Wochen wurden laut Mitteilung der Vertragspartner die ersten 180-Grad-Kamerasysteme an den Spielstätten installiert. "Sowohl das Kamerasystem als auch die Plattform bieten dem Amateurfußball eine neue Perspektive, ob im Livestream, als Aufzeichnung oder zur Verwendung in den sozialen Netzwerken. Wir sind überzeugt, mit unserer starken Regionalliga West einen nächsten großen Schritt Richtung erfolgreiche Zukunft zu machen", erklärte WDFV-Präsident Hermann Korfmacher.