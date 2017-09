ETB-Angreifer Marvin Ellmann (30) traf in acht Spieltagen in der Oberliga Niederrhein satte 15 Mal. Ein Interview über seinen Lauf, wie auch schlechtere Zeiten.

Acht Spieltage sind in der Oberliga Niederrhein bisher gespielt. An sieben dieser acht Spieltage traf ETB-Angreifer Marvin Ellmann (30) mindestens einmal, meist aber mehrfach. Auf seinem Tor-Konto? Ganze 15 Buden! Beim 5:4 (3:1)-Sieg seines ETB gegen die Sportfreunde Baumberg traf der gebürtige Duisburger erneut – und zwar ganze fünf Mal. Sein Trainer, Manfred Wölpper, weiß auch um den Hype seines Schützlings und fand für den ehemaligen Zweitliga-Profi warme Worte: „Dass Marvin kein Marathon-Läufer oder Sprinter ist, wissen wir. Wir wissen aber auch, dass er weiß, wo das Tor steht. Was er macht, kann man nicht lernen – er steht richtig, weiß wie die Bälle abprallen und und und… Für die Art und Weise, wie er sich beim Training immer reinhängt, ziehe ich den Hut vor ihm.“

Marvin Ellmann, Sie haben in acht Spielen ganze 15 Treffer erzielt. Fällt Ihnen der aktuell anhaltende Wirbel um Ihre Person auf?

(lacht) So viel bekomme ich davon gar nicht mit. Klar, man liest mal was, aber da sollte man auch die Leistung der gesamten Mannschaft berücksichtigen, die mich Spiel für Spiel füttert.

Sie waren zudem an sieben von acht Spieltagen vor dem Tor erfolgreich. Als Stürmer gibt es doch nichts Schöneres…

Ich bin natürlich sehr froh darüber, dass es momentan so gut läuft. Die Hauptsache ist aber, dass die Mannschaft und ich weiterhin gesund bleiben.

Treffen Stürmer über längere Zeit nicht, sprechen alle von einer Torflaute. Bei Ihnen ist es zurzeit genau anders herum. Wie fühlt man sich auf der anderen Seite und wie wichtig ist eine solche Serie für einen Stürmer?

Natürlich geben die Tore mir Selbstvertrauen. Ich möchte den aktuellen Lauf einfach weiter bestätigen. Wenn man als Stürmer längere Zeit nicht trifft, ist man immer enttäuscht. Dann muss man an sich arbeiten. Aber klar, Stürmer werden normalerweise an Toren gemessen. Trotzdem kann man auch mal einen auflegen (schmunzelt).

Sie sind im Sommer als Neuzugang zum ETB gekommen. Fühlen Sie sich wohl?

Definitiv. Der ETB ist ein Traditionsverein mit großer Historie. Ich habe mich bewusst für diesen Verein entschieden.

Ihre Torausbeute erregt auch bei anderen Vereinen Aufsehen. Hat schon ein höherklassiger Club Ihretwegen beim ETB angeklopft?

Nein. Ich höre mir das auch erst gar nicht an. Die Saison ist noch so jung. Ich genieße einfach den Moment.

Der ETB hat in den vergangenen zwei bis drei Spielzeiten gegen den Abstieg gespielt. Aktuell steht der Verein mit Ihnen auf dem dritten Rang. Was ist in dieser „noch so jungen Saison“ noch alles möglich?

Wir wollen so lange wie möglich oben dranbleiben. Deshalb müssen wir von Spiel zu Spiel denken. Die Liga ist sehr ausgeglichen, jede der Mannschaften hat eine gewisse Qualität.