Vor dem Heimspiel gegen Bundesliga-Absteiger FC Ingolstadt haben die Fans des VfL Bochum an das erste Uefa-Cup Spiel ihres Klubs vor 20 Jahren erinnert.

20 Jahre ist es her, dass der VfL Bochum auf internationaler Bühne vorstellig wurde. Am vorletzten Spieltag der Saison 1996/97 qualifizierte sich die Mannschaft des damaligen Trainers Klaus Toppmöller durch ein 6:0 gegen den FC St. Pauli am vorletzten Spieltag für die Teilnahme am Uefa-Cup.



Anlass für die VfL-Fans in der Ostkurve, an die ersten internationalen Duelle zu erinnern – mit einer eindrucksvollen Choreographie. „Der Traum hieß Europa“ stand auf einem riesigen Banner vor der Stehplatz-Tribüne, daneben die Wappen des VfL sowie die des türkischen Klubs Trabszonspor und Ajax Amsterdam.



Am 16. September hatte der VfL 1997 sein erstes Spiel in einem internationalen Wettbewerb bestritten – gegen die Niederländer war im Achtelfinale Schluss.



Klar, dass auch die Helden von damals bei der Choreo geehrt wurden. Allen voran der ehemalige Nationalspieler Dariusz Wosz, dessen überdimensionales Bild vor dem Schriftzug „20 Jahre Uefa-Cup“ zu sehen war.