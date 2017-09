Vor dem Heimspiel gegen Bundesliga-Absteiger FC Ingolstadt hat Bochums Trainer Ismail Atalan vier Änderungen in der Startelf vorgenommen.

Überraschung vor dem Heimspiel gegen Bundesliga-Absteiger FC Ingolstadt: Der ehemalige Bundesliga- und Nationalspieler Sidney Sam steht nicht im Kader des VfL Bochum. Der Grund: Der 29-Jährige wird nach der Englischen Woche geschont. Für ihn spielt Lukas Hinterseer auf der rechten Seite. Der Österreicher saß bei der 1:3-Niederlage in Nürnberg erkältet auf der Bank.

Torhüter Manuel Riemann kehrt nach überstandenem Muskelfaserriss wieder in die Startaufstellung zurück, auch Felix Bastians, der in Nürnberg krank auf der Ersatzbank saß, spielt von Beginn an. Bei Tim Hoogland will Trainer Atalan nichts riskieren und den Routinier nach dessen Trainingsverletzung am vergangenen Dienstag vorerst schonen. Für ihn spielt Patrick Fabian in der Innenverteidigung neben Felix Bastians.

So spielt der VfL Bochum: Riemann - Celozzi, Fabian, Bastians, Soares - Losilla, Stöger - Hinterseer, Tesche, Kruse - Diamantakos.

Auf der Bank sitzen: Dornebusch - Hoogland, Gündüz, Wurtz, Gyamerah, Saglam, Leitsch.

So spiel der FC Ingolstadt: Nyland - Träsch, Matip, Wahl, Gaus - Cohen, Morales, Schröck - Pledl, Leczano, Kittel.

Auf der Bank sitzen: Knaller - Levels, Christiansen, Leipertz, Lex, Kutschke, Neumann.