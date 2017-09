Am 10. Spieltag der Regionalliga West empfing Viktoria Köln den KFC Uerdingen. Am Ende trennten sich die Mannschaften mit einem 0:0-Unentschieden.

Im Duell mit dem aktuellen Spitzenreiter aus Uerdingen ging der amtierende, bisher allerdings nur mäßig in die Saison gestartete Meister aus Köln von Beginn an konzentriert zu Werke und erarbeitete sich schnell gute Gelegenheiten, um vor 1177 Zuschauern in Führung zu gehen: Erst scheiterte Felix Backszat mit einem Versuch aus der Distanz (18.), dann verpasste Simon Handle nach Vorlage von Marc Brasnic den Führungstreffer für die Viktoria (22.).

Nach der ersten Kölner Druckphase kamen dann auch die Gäste zu ihren Chancen, verpassten es nach Versuchen von Dennis Chessa und Marcel Reichwein (26./32.) jedoch, gegen stark aufgelegte Kölner in Führung zu gehen.

Uerdingen fordert Elfmeter, Köln scheitert am Aluminium

Kurz vor der Pause hatte der KFC dann erneut Pech: Nachdem sich die Gäste über die linke Seite in den Kölner Strafraum kombinierten, brachte die Kölner Defensive den zum Abschluss bereitstehenden Reichwein regelwidrig zu Fall. Der Pfiff von Schiedsrichter Dustin Sikorski blieb jedoch aus, der Unparteiische winkte - zum großen Ärgernis von KFC-Trainer Michael Wiesinger – ab: “Die Schiedsrichterentscheidung war für mich sehr, sehr fragwürdig. Normalerweise bin ich die Ruhe in Person, aber da musste ich mich aufregen.”

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Hausherren dann erneut den Druck und ließen den Uerdinger Gästen kaum noch eine Gelegenheit, das eigene Offensivspiel anzukurbeln. Stattdessen verpassten Brasnic (51.) und Viktoria-Kapitän Mike Wunderlich (72.) aus der Distanz die Kölner Führung.

Kurz vor dem Schlusspfiff hatte die Viktoria dann nochmal die große Chance, die drei Punkte am Höhenberg zu behalten: Nach einem Freistoß von Kevin Holzweiler setzte die Viktoria den Ball per Kopf ans Uerdinger Aluminium (87.).

Am Ende konnten die Kölner auch das dritte Spiel in Folge nicht für sich entscheiden. Unzufrieden war Trainer Marco Antwerpen am Ende aber trotzdem nicht: “Wir haben etwas tiefer gestanden und erstmal versucht, den Gegner etwas spielen zu lassen, um dann selber mal Umschaltmomente zu haben. Das hat in der ersten Halbzeit noch nicht ganz so gut funktioniert. In der zweiten Halbzeit ist das dann mehr aufgegangen. Am Ende ist das Unentschieden dann das gerechte Ergebnis.”

Sein Kollege auf Seiten des KFC war da schon deutlich unzufriedener mit dem Auftritt seiner Mannschaft: “Was mich ärgert ist die erste Halbzeit, wo wir ein paar Situationen nicht klar genug zu Ende gespielt haben. Ich habe gemischte Gefühle. Einen Punkt bei Viktoria Köln mitzunehmen, kann man so unterschreiben. Aber die Art und Weise in der ersten Halbzeit, da bin ich ein bisschen enttäuscht”, sagte der KFC-Trainer im Anschluss an die Partie.