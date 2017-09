Sterkrade-Nord bei Defensivkünstlern, Arminia Klosterhardt gegen angriffslustige Sonsbecker.

VfL Repelen - Spvgg. Sterkrade-Nord So, 15 Uhr:

Der Knoten ist geplatzt! Vergangenen Sonntag fuhren die Schmachtendorfer beim 6:1 über Buchholz die lang ersehnten ersten drei Punkte ein. „Nun gilt es in Repelen nachzulegen, sonst war der Sieg gegen die Viktoria nicht viel wert“, sagt Markus Kowalczyk mit Blick auf die Partie. Womit Sterkrades Übungsleiter Recht hat: Um in die obere Tabellenregion zu klettern, in der sich die Nordler gerne sehen würden, bedarf es einer Siegesserie, um den Fehlstart zu Saisonbeginn zu korrigieren.

„Repelen ist ein Gegner, der ähnlich wie Buschhausen sehr defensiv agieren und auf Konterchancen lauern wird“, hat Kowalczyk die Spielweise des punktgleichen Fünfzehnten recherchiert. Genau darin liegt die Stärke der Moerser. „Sie brauchen nicht viele Chancen, um zum Torerfolg zu kommen.“ Das zeigten die Partien gegen Schwafheim (2:0) und in Hamborn (1:0). Somit war die Pokal-Begegnung der Nordler in Buschhausen (5:0) am Mittwochabend eine gute Vorbereitung auf das Spiel in Repelen. Fehlen werden die Urlauber Marc Walenciak und Michel Roth. Marcel Vogel muss aus familiären Gründen passen. Viktor Klejonkin befindet sich im Aufbautraining.

Arminia Klosterhardt - SV Sonsbeck So, 15.30 Uhr:

Am Hans-Wagner-Weg kommt es morgen Nachmittag zu einem Treffen mit drei Oberhausenern. Florian Abel, schon seit einigen Jahren Mittelfeldstratege der Gäste, Vater Günter (Trainer) und Onkel Volker („Co“) sehen sich seit dieser Saison mehr auf dem Fußballplatz als anderswo. Dazu gesellt sich noch „Findelkind“ und Torhüter Timo Buschmann.

Alle vier schnürten schon für RWO die Schuhe. Das tut für Sonsbeck übrigens seit kurzem auch der wuselige Ex-Armine Yuhi Hayami. Dass der aktuelle Tabellenachte höhere Ziele verfolgt, zeigt allein die Verpflichtung von Danny Rankl. Der gefährliche Stürmer wechselte vom Regionalligisten KFC Uerdingen 05 und traf in vier Partien sechsmal für seinen neuen Klub. Die Arminia steht nicht nur wegen des Goalgetters vor einer anspruchsvollen Aufgabe. Dieser will sich die Mannschaft von Marcus Behnert mit bewährten Tugenden wie Einsatz und Laufbereitschaft stellen. „Wir müssen über unsere Physis kommen und unser Spiel nach vorne, sprich Zug zum Tor entwickeln. Aber man soll jetzt keine Quantensprünge erwarten“, nimmt der Klosterhardter Übungsleiter bewusst Druck vom Kessel. Personell sieht‘s bei den Grün-Weißen nicht rosig aus. Thomas Vennemann, Philip Bauer, Philipp Melzer fallen krank oder verletzt aus. Ralf Thiel (private Gründe) und Nico Delbach (Urlaub) sind verhindert. Ab sofort neu und dauerhaft dabei ist Linksverteidiger Mustafa Uslu aus der eigenen U 19.