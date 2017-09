Gladbach-Trainer Dieter Hecking baut im Borussia-Duell wieder auf Weltmeister Christoph Kramer und glaubt an eine Überraschung.

Der Plan von Borussia Mönchengladbachs Cheftrainer Dieter Hecking vor dem Bundesliga-Klassiker am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Borussia Dortmund ist durchaus ambitioniert: „Es wird darauf ankommen, wie mutig wir offensiv bei eigenem Ballbesitz sein werden. Dortmund wird uns Spielräume geben. Wir haben das spielerische Potenzial dazu, diese für uns zu nutzen, müssen es allerdings auch zeigen.“

Hecking geht zumindest unterschwellig als Bedenkenträger durch. Offensiv mehr Mut wagen gegen einen in der Regel stürmischen Gastgeber ist nicht nur eine Frage des Willens. Die Gladbacher standen in den vergangenen Bundesliga-Duellen gegen den BVB wahrlich auf verlorenem Posten. Vier Niederlagen am Stück gab es zuletzt bei 4:14 Toren. Die Bilanz der jüngsten 15 Gladbacher Gastspiele am Westfalenpark liest sich noch unerfreulicher: ein Sieg, ein Unentschieden, 13 Pleiten. Beim einsamen 2:1-Triumph am 15. März 2014 standen mit Torschütze Raffael, Patrick Herrmann und Weltmeister Christoph Kramer immerhin bereits drei Fohlen aus dem aktuellen Kader in der Startelf.

Gerade mit Kramer ist im defensiven Mittelfeld wieder zu rechnen. Der 26-Jährige fing sich zwar beim 2:0 gegen Stuttgart am Dienstagabend die zweite Gesichtsverletzung binnen drei Tagen ein und wurde in der Halbzeit vorsichtshalber ausgewechselt. Die medizinische Abteilung stufte immerhin die Diagnose auf einen Nasenbeinbruch herab, nachdem zuvor von einer Schädelprellung die Rede war. Beim Abschlusstraining übte Christoph Kramer am Freitagnachmittag mit einer Gesichtsmaske.

Sippel für Sommer im Tor

Torhüter Yann Sommer mischte gar nicht mit. Eine Innenbanddehnung im Knie zwingt den Schweizer Nationaltorhüter erneut in die Zuschauerrolle. Der ehemalige Lauterer Tobias Sippel kommt zum fünften Pflichtspieleinsatz für Gladbach seit seinem Wechsel im Sommer 2015. Und das soll ein gutes Omen für die Elf vom Niederrhein sein. Mit Sippel im Tor gewann Gladbach viermal ohne Gegentreffer.