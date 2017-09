Zweitligist VfL Bochum hat das Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg trotz phasenweise guter Leistung mit 1:3 (1:1) verloren.

Die VfL-Profis in der Einzelkritik:

Felix Dornebusch (4): Es war nicht der Abend des Riemann-Vertreters. Erst spielte er den Nürnbergern zweimal ungewollt den Ball zu, dann ließ er Ishaks Schuss so unglücklich abprallen, dass Löwen ohne Mühe zum Ausgleich einschießen konnte. Dann hielt er den Foulelfmeter von Ishak, musste aber den Nachschuss passieren lassen (86.).

Stefani Celozzi (3): Alles in allem ging sein Auftritt in Ordnung. Warf sich in der 7. Minute Ishak in den Weg und verhinderte so Schlimmeres. Nach vorne kam von ihm nicht viel.

Patrick Fabian (3,5): Der Hoogland-Vertreter machte als der erfahrenere der beiden Innenverteidiger über weite Strecken ein gutes Spiel. Beim zweiten Nürnberger Treffer stand er zu weit weg von Behrens.

Maxim Leitsch (3): Der junge Innenverteidiger kam in Nürnberg etwas überraschend zum Einsatz, weil Kapitän Bastians krankheitsbedingt zunächst auf der Bank blieb. Dafür machte Leitsch seine Sache neben Fabian sehr ordentlich. Gute Zweikampfquote. Verschuldete den Handelfmeter in der 86. Minute.

Danilo Soares, bis 83. (3,5): Insgesamt ein unauffälliger Auftritt des Brasilianers. Suchte hin und wieder den Weg in die Offensive, ohne dort Akzente zu setzen. Ließ Valentini vor dem zweiten Nürnberger Treffer unbedrängt flanken.

Anthony Losilla (3,5): Der Franzose bewies im defensiven Mittelfeld eine gute Übersicht. Spielte eine unauffällige, aber solide Partie.

Kevin Stöger (2,5): Der Österreicher präsentierte sich ähnlich stark wie im Heimspiel gegen Heidenheim. Er war stets am Ball oder zumindest in dessen Nähe, um anspielbar zu sein, lieferte zudem wieder starke Pässe. In der ersten Hälfte war er der Bochumer mit dem meisten Ballkontakten. Harmonierte gut mit Kruse.

Sidney Sam, bis 70. (3,5): Zunächst wirkte er auf dem Flügel etwas verloren, steigerte sich dann aber während des ersten Durchgangs.

Robert Tesche, bis 63. (3): Trainer Atalan hatte über ihn gesagt, dass dem Routinier noch die Bindung zur Mannschaft fehle. Davon war in Nürnberg nichts zu sehen. Tesche forderte immer wieder Bälle, war überall zu sehen und fügte sich hervorragend ins Bochumer Spiel ein. Zog sich im zweiten Durchgang etwas zurück, wurde nach einer guten Stunde ausgewechselt – Atalan brachte Wurtz für mehr Offensive.

Robbie Kruse (2,5): Sein Distanzschuss (4.) war die erste Offensivaktion der Bochumer. Hatte danach weitere Möglichkeiten, schoss zudem Valentini an, der just in dem Moment den Arm oben hatte und Abseits reklamierte – das führte zum Foulelfmeter. Nahezu alle gefährlichen Aktionen der Bochumer liefen über ihn.

Dimitrios Diamantakos (3,5): Er wirkte im ersten Durchgang hin und wieder orientierungslos, verwandelte dann aber den Handelfmeter souverän (13.). Bis auf diese eine Szene war von dem Griechen nicht viel zu sehen.

Johannes Wurtz, ab 63.: Kam für Tesche, schoss in der 68. aus der Distanz aufs Tor. Verlor danach einige Zweikämpfe. Wirkte ähnlich fahrig wie in den vergangenen Wochen. Ohne Bewertung.

Selim Gündüz, ab 70.: Kam für Sam, machte gewohnt viel Wirbel. Leider ohne positive Auswirkungen für seine Elf. Ohne Bewertung.

Lukas Hinterseer, ab 83.: Kam für Soares, konnte nichts mehr bewirken. Ohne Bewertung.