Bochums Shootingstar Vitaly Janelt ist endlich wieder ohne Kniebeschwerden. Das ergab eine Untersuchung in Augsburg.

Kaum hatte Trainer Ismail Atalan nach der Trainingseinheit am Montagvormittag Optimismus verbreitet („Vitaly Janelt hat erstmals wieder völlig beschwerdefrei am Mannschaftstraining teilgenommen“), da fehlte Bochums Shootingstar der letzten Rückrunde bei der Einheit am Dienstag schon wieder. Ein möglicher Rückfall? Nein! Am morgen war Bochums Mittelfeldspieler nach Augsburg gereist, um Dr. Boenisch noch einmal auf sein Knie schauen zu lassen, denn der hatte in der Sommerpause Janelt dort operiert. Am Nachmittag meldete er sich dann bei RS: „Die Untersuchung hat gezeigt, alles ist okay. Das war eine reine Vorsichtsmaßnahme. Ich kann beschwerdefrei trainieren.“

Noch am Dienstagabend kehrte er nach Bochum zurück, stand am Mittwoch bereits auf dem Trainingsplatz. Janelt: „Die Spiele in Nürnberg und gegen Ingolstadt kommen definitiv noch zu früh, aber dann müssen wir mal schauen, ob es noch eine Reaktion des Knies auf die regelmäßige Trainingsbelastung gibt. Aber ich bin sehr optimistisch, werde aber nichts überstürzen.

Bisher hatte Janelt, für den nach dem Rückrundenspiel gegen Bielefeld das Aus kam, in dieser Saison einen 68-minütigen Einsatz, als er für den verletzten Thomas Eisfeld reinkam, gegen Dresden zu verzeichnen.